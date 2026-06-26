Κυριάκος Μητσοτάκης: Το βίντεο στα social media με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη και τον Buzz Lightyear

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανάρτησε ένα βίντεο με στιγμιότυπα από τη συνάντησή του με τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη που θα συμμετέχει σε αποστολή στο διάστημα.

Με ένα ευφάνταστο βίντεο που είχε ακόμη και τον Buzz Lightyear, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στιγμιότυπα από τη συνάντησή του με τον Αδριανό Γολέμη, που θα είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που μπαίνει σε τροχιά.

Ο Αδριανός Γολέμης, ιατρός διαστημικών αποστολών θα γίνει ο πρώτος Έλληνας ο οποίος θα μετάσχει σε αποστολή στο διάστημα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα».

«Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Η Ελλάδα μπαίνει σε τροχιά. Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα κάνει το επόμενο μεγάλο της βήμα. Όχι στη Γη, αλλά στο διάστημα. Μέχρι σήμερα η Ελλάδα στο διάστημα στέλνει δορυφόρους. Σήμερα όμως ετοιμάζεται να στείλει και έναν Έλληνα. Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ιστορικό βήμα: να στείλουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη σε τροχιά», είπε μεταξύ άλλων στο βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως λέει χαρακτηριστικά, «Είναι μια αποστολή που μεταφέρει το όραμα μιας χώρας που κοιτάζει ψηλότερα από ποτέ. Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα». Μάλιστα, δεν χάνει την ευκαιρία να κάνει χιούμορ, χρησιμοποιώντας πλάνα του Buzz Lightyear από την ταινία Toy Story, ενώ απαντώντας στον Αδριανό Γολέμη σχολιάζει με χαμόγελο ότι «στο διάστημα δεν έχει πάει ακόμα και δεν προβλέπεται άμεσα».

Στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο ο πρωθυπουργός γράφει: «Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα. Είναι μία επένδυση, την οποία κάνουμε ως χώρα, με συμβολική και ουσιαστική αξία».

Πηγή: newsit.gr