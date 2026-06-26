Αγγλία: Οριακή η παρουσία του Ρις Τζέιμς στον αγώνα με τον Παναμά

Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ρις Τζέιμς στην αναμέτρηση της Αγγλίας με τον Παναμά για την τελευταία αγωνιστική του 12ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 26χρονος δεξιός μπακ δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Παρασκευής (26/6), ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα διαχείρισης του τραυματισμού που αποκόμισε στον οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια της ισόπαλης αναμέτρησης (0-0) με τη Γκάνα.

Η αγγλική ομοσπονδία επιβεβαίωσε πως ο διεθνής αμυντικός συνεχίζει ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει ακόμη εάν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου (27/6) στο «New York New Jersey Stadium».

Ο Τζέιμς αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του Τόμας Τούχελ και έχει αγωνιστεί ως βασικός και στις δύο αναμετρήσεις της Αγγλίας στη διοργάνωση.

Τα «Τρία Λιοντάρια» βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου, υπερτερώντας της Γκάνας στη διαφορά τερμάτων, ενώ διατηρούν προβάδισμα ενός βαθμού έναντι της Κροατίας, την οποία είχαν νικήσει με 4-2 στην πρεμιέρα. Ο Παναμάς βρίσκεται στην τελευταία θέση χωρίς βαθμολογικό όφελος μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές.

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