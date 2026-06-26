Πήρε τον Κάμερον Χαντ από την Μπανταλόνα η Μάλαγα

Στη Μάλαγα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κάμερον Χαντ, όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα.

Οι Ανδαλουσιάνοι πλήρωσαν τις 175.000 ευρώ στην Μπανταλόνα για το buy out του Αμερικανού άσου, που θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Ισπανίας, αλλά θα αλλάξει ομάδα.

Ο Κάμερον Χαντ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την Μπανταλόνα στο Basketball Champions League μέτρησε 13,3 πόντους, 3 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ μέσο όρο.