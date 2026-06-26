Πήρε τον Κάμερον Χαντ από την Μπανταλόνα η Μάλαγα

Οι Ανδαλουσιάνοι πλήρωσαν τις 175.000 ευρώ στην Μπανταλόνα για το buy out του Αμερικανού άσου, που θα συνεχίσει να είναι κάτοικος Ισπανίας, αλλά θα αλλάξει ομάδα.
Ο Κάμερον Χαντ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με την Μπανταλόνα στο Basketball Champions League μέτρησε 13,3 πόντους, 3 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ μέσο όρο.
🚨 Cameron Hunt, potencial ofensivo para el Unicaja— UnicajaCB (@unicajaCB) June 26, 2026
👏 ¡Bienvenido! Welcome to Málaga!
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💚💜 #YoSoyDelUnicaja #WelcomeCameron pic.twitter.com/5Nc5Ve59vf