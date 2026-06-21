Το «αντίο» του Μιλς στην Τενερίφη: «Η καλύτερη χρονιά της καριέρας μου» (vid)

Ο Πάτι Μιλς είπε το δικό του «αντίο» στην Τενερίφη, τονίζοντας πως εκεί πέρασε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του.

Ο Πάτι Μιλς με μία ανάρτησή του στα social media αποχαιρέτησε την Τενερίφη. Στο μήνυμά του τόνισε πως εκεί πέρασε την καλύτερη χρονιά της καριέρας του και είχε μόνο τα καλύτερα να πει τόσο για την ομάδα όσο και για τον κόσμο.

Φέτος στην ACB είχε κατά μέσο όρο 18,6 πόν τους, 0,8 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 11 ματς και 22,1 λεπτά στο παρκέ στην κανονική διάρκεια, ενώ στα play-offs σε 6 αγώνες και 21,7 λεπτά μέτρησε 17 πόντους, 0,8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ακόμη, στο BCL σε 6 συμμετοχές και 20,8 λεπτά συνεισέφερε 13 πόντους, 0,8 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:

«Τυχαία συνάντησα ένα νησί στον Ατλαντικό που αποδείχθηκε η καλύτερη χρονιά της καριέρας μου.

Ευχαριστώ τον κόσμο της Τενερίφη που υποδέχτηκε την οικογένειά μας με ανοιχτές αγκάλες και μοιράστηκε τις ιστορίες, την ιστορία και τον πολιτισμό που κάνουν αυτό το νησί τόσο ξεχωριστό.

Σιγά-σιγά, αυτό το νησί ένιωθα όλο και λιγότερο σαν προορισμό και όλο και περισσότερο σαν τόπο που ανήκω.

Και κάπου ανάμεσα, υπήρξαν και μερικές αρκετά ξεχωριστές στιγμές στο γήπεδο επίσης. Τα λέμε σύντομα, Τενερίφη».