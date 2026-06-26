Νεκρή δεύτερη μητέρα μετά τη γέννηση του παιδιού της - Το χρονικό της τραγωδίας με 33χρονη στο Θριάσιο

Τραγωδία σημειώθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Ελευσίνας καθώς μία 33χρονη άφησε την τελευταία της πνοή την Πέμπτη (25/6), χτυπημένη από βαρύτατη λοίμωξη, λίγο αφότου είχε φέρει στον κόσμο το παιδί της.

Το τραγικό περιστατικό έρχεται λίγα 24ωρα μετά τον θάνατο της 36χρονης γιατρού στη Μυτιλήνη που έχασε τη ζωή της, έπειτα από επιπλοκές στη γέννα.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, η 33χρονη, η οποία διέμενε μόνιμα στο Δίστομο με την οικογένειά της, είχε εισαχθεί στη μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου Λιβαδειάς, όπου γέννησε ένα υγιέστατο μωρό.

Ωστόσο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η νεαρή λεχώνα εμφάνισε ραγδαία επιδείνωση της υγείας της, παθαίνοντας σηπτικό σοκ (σηψαιμία). Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή της σε μεγαλύτερο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η 33χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, ωστόσο ο οργανισμός της δεν άντεξε και, δυστυχώς, χθες το απόγευμα κατέληξε.

Προκειμένου να δοθούν σαφείς απαντήσεις στην οικογένεια για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν την 33χρονη στον θάνατο τόσο ξαφνικά, σήμερα διενεργείται νεκροψία – νεκροτομή.

Πηγή: ethnos.gr