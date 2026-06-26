Ανδρεόπουλος στο "Offside Stories": «Θα ήθελα μόνο μια κουβέντα ακόμα με τον πατέρα μου»

Το SDNA φέρνει έναν νέο κύκλο εκπομπών, με το "Offside Stories" της Μαριαλένας Πασχίδη να κάνει πρεμιέρα! Πρώτος καλεσμένος, ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος.

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανοίγει την καρδιά του σε μία από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις που έχει δώσει ποτέ, μιλώντας στη νέα εκπομπή του SDNA.

Μιλά για την απώλεια της μητέρας του σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, την επιθυμία του να είχε μία συζήτηση με τον πατέρα του, τον θάνατο της πρώτης του συζύγου και τον δύσκολο ρόλο της πατρότητας.

Παράλληλα, αναφέρεται στον Παναθηναϊκό, αποκαλύπτει όσα δεν έχουν ειπωθεί μέχρι σήμερα και ξεκαθαρίζει τη σχέση του με το «τριφύλλι».

Μια συνέντευξη γεμάτη συναίσθημα, αλήθειες και εξομολογήσεις που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο.

Απολαύστε την εκπομπή παρακάτω: