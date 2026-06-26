Δημήτρης Μελάς: «Έχω υποστεί δολοφονία χαρακτήρα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν κατεξοχήν εργαλείο πολιτικής»

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ανέκαθεν εργαλείο πολιτικής», είπε στην απολογία του ο πρώην Πρόεδρος του Οργανισμού, που αρνήθηκε τις κατηγορίες της υπεξαγωγής εγγράφου, της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος και δήλωσε ότι υπέστη «δολοφονία χαρακτήρα».

«Σε όλες τις θέσεις που με τίμησαν άνθρωποι, ουδέποτε το όνομά μου δεν ενεπλάκη σε ποινική υπόθεση ούτε ως υποψία. Το τελευταίο διάστημα το όνομά μου ενεπλάκη σε δίνη αρνητικής δημοσιότητας, πολύ άδικη αλλά πολύ σύντομα θα αποδειχθεί πόσο άδικο ήταν αυτή, πρόκειται για πολύ σαφή δολοφονία χαρακτήρα», είπε ο πρώην πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας που αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι «έθαψε» φάκελο με 41 κόκκινα ΑΦΜ αγροτών, που είχε εντοπίσει σε έλεγχο η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Ο Δημήτρης Μελάς, που εκτός από αυτή τη δικογραφία, ελέγχεται από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς για πελατειακές σχέσεις και παρεμβάσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα ΑΦΜ και στην οποία δικογραφία περιλαμβάνονται και οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές μίλησε για έναν Οργανισμό που ανέκαθεν χρησιμοποιούνταν ως «εργαλείο πολιτικής».

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πάντα εργαλείο πολιτικής για το Υπουργείο. Θα απομακρύνονταν ο υπουργός ή θα έπεφτε η κυβέρνηση, αν δε γίνονταν οι πληρωμές. Άρα ήταν πάντα ένα εργαλείο πολιτικής. Κάθε υπουργός συναγωνιζόταν τον προηγούμενο ποιος θα πληρώσει μια μέρα νωρίτερα για να να βγει να το πει», είπε ο Δημήτρης Μελάς, συμπληρώνοντας ότι «κανένας Υπουργός δε θα διακινδύνευε να μη δώσει προκαταβολή, η οποία είχε καθιερωθεί από το 2016… Ήταν πολύ μεγάλο κόστος για να το κάνει».

Ο πρώην Πρόεδρος του Οργανισμού ενισχύσεων παραλλήλισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με «υπερωκεάνιο», στο οποίο χρειάζονταν πάντα συγκεκριμένη αλληλουχία χειρισμών.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι κρις- κραφτ είναι υπερωκεάνιο, πρέπει να κάνεις πολιτικές για να στρίψει το καράβι με ασφάλεια, δε στρίβει το καράβι από μια μέρα στην άλλη, θέλει αλληλουχία ενεργειών», είπε χαρακτηριστικά, υπεραμυνόμενος του έργου του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου θήτευσε ως Πρόεδρος από τον Μάρτιο 2021 έως τον Ιούλιο 2022.

«Παρέμεινα στη θέση μου μέχρι την τελευταία μέρα και επέλεξα να φύγω σε ένα σημείο που μπορούσα να αφήσω το τιμόνι χωρίς να πέσει το καράβι σε ξέρα και αυτό το έκανα όταν τελείωσαν οι αιτήσεις. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο, θα θεωρούσα τον εαυτό μου ρίψασπι», ανέφερε ο κατηγορούμενος δηλώνοντας ότι κανένας υπάλληλος του Οργανισμού δεν τον κατηγόρησε ποτέ για χρηματισμό ή προτροπή σε δωροδοκία.

Πηγή: newsit.gr