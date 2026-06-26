«Αβέβαιο το μέλλον του Σκαριόλο στη Ρεάλ, τσεκάρουν και τον Ιτούδη οι Μαδριλένοι»!

Αβέβαιο φαίνεται να είναι πλέον το μέλλον του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης!

Μπορεί μέχρι και πριν από μερικές μέρες η θέση του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο της Ρεάλ να ήταν ασφαλής, όμως οι αλλαγές στα πόστα των Μαδριλένων έχουν φέρει σύννεφα στο μέλλον του Σκαριόλο στον πάγκο της.

Όπως αναφέρει η «Marca», τα νέα πρόσωπα στις τάξεις της διοίκησης της Ρεάλ κάνουν δεύτερες σκέψεις για τον Ισπανό προπονητή και μάλιστα ήδη στην επιφάνεια έχουν έρθει τα ονόματα των Τιάγκο Σπλίτερ, Δημήτρη Ιτούδη και Πάμπλο Λάσο.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνει το καθοριστικό ραντεβού του Χουάν Κάρλος Σάντσες, σύμβουλου του προέδρου Φλορεντίνο Πέρεθ, με τον Σκαριόλο, όπου θα του ανακοινωθεί η απόφαση των Μαδριλένων.

Κι όλα αυτά σε μία καταστροφική σεζόν για τη Ρεάλ, που έμεινε χωρίς τίτλο μετά από 15 χρόνια και αποκλείστηκε στο πρωτάθλημα στα προημιτελικά των πλέι οφ.