Αποχωρεί από την Γιουβέντους ο Μοντεστό

Σε φάση αναδόμησης βρίσκεται η Γιουβέντους, μετά την περσινή αποτυχημένη σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα.
Η διοίκηση του ιταλικού συλλόγου αναμένεται να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις και όπως μεταδίδουν στην Ιταλία, μία από αυτές θα είναι και η θέση του Τεχνικού Διευθυντή.
Συγκεκριμένα, οι «μπιανκονέρι» αναμένεται να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους με τον Τεχνικό Διευθυντή, Φρανσουά Μοντεστό, καθώς φέρει ευθύνη για την περσινή κάκιστη πορεία της ομάδας.
Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις και με άλλα σημαντικά πόστα στην ιταλική ομάδα.