Αποχωρεί από την Γιουβέντους ο Μοντεστό

ΟΤεχνικός Διευθυντής της Γιουβέντους, Φρανσουά Μοντεστό, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ιταλία.

Σε φάση αναδόμησης βρίσκεται η Γιουβέντους, μετά την περσινή αποτυχημένη σεζόν στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Η διοίκηση του ιταλικού συλλόγου αναμένεται να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις και όπως μεταδίδουν στην Ιταλία, μία από αυτές θα είναι και η θέση του Τεχνικού Διευθυντή.

Συγκεκριμένα, οι «μπιανκονέρι» αναμένεται να ολοκληρώσουν τη συνεργασία τους με τον Τεχνικό Διευθυντή, Φρανσουά Μοντεστό, καθώς φέρει ευθύνη για την περσινή κάκιστη πορεία της ομάδας.

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις και με άλλα σημαντικά πόστα στην ιταλική ομάδα.

#Modesto, addio alla #Juve nei prossimi giorni 😬

Ecco chi c'è in pole per sostituirlo ‼️⬇️https://t.co/CxgZpQQJYA — JuventusNews24.com (@junews24com) June 26, 2026



