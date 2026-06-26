Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Αφού την σκότωσα σκέφτηκα να ενοχοποιήσω κάποιον άλλον» υποστηρίζει ο 43χρονος

Την ώρα που φίλοι, συγγενείς και συντοπίτες της άτυχης Σταυρούλας Λεβεντάκη, παραμένουν συγκλονισμένοι μετά την άγρια δολοφονία της στο Βαρύπετρο στα Χανιά, οι αρχές προσπαθούν να βρουν το κίνητρο του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 43χρονος ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος ομολόγησε ότι διέπραξε την στυγερή δολοφονία στα Χανιά. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του επέμεινε στους ισχυρισμούς του και δήλωσε μετανιωμένος. Μάλιστα, υποστήριξε ότι κίνητρο για το έγκλημα που, ήταν η απειλή της 45χρονης γυναίκας ότι θα αποκάλυπτε την παράνομη σχέση που είχαν στο παρελθόν στη σύζυγό του, κάτι πάντως που αμφισβητείται από τις αρχές από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, η αγριότητα του εγκλήματος, τα ψέματα και οι αντιφάσεις του 43χρονου, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δείχνουν πως το αίτιο του φονικού ήταν κατά πάσα πιθανότατα οικονομικό.

Μάλιστα, συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας Λεβεντάκη θεωρούν πιθανό ο ενοικιαστής να είχε καταχραστεί χρήματα από την 45χρονη και να μην ήθελε να της τα επιστρέψει. Όπως ο ίδιος είχε αποκαλύψει, γνώριζε για τις ψυχρές σχέσεις της Σταυρούλας Λεβεντάκη με τον αδερφό της και είχε επιχειρήσει να τον στοχοποιήσει.

Ωστόσο, στοιχεία δείχνουν πως ο 45χρονος βασάνισε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, ενώ ο ίδιος είπε ότι την έδεσε με tie wrap, όταν κατάλαβε πως ήταν νεκρή, αλλά ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της, διαπίστωσε πως την είχε δέσει όσο ακόμα ήταν ζωντανή. Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο επίσης, δυο βασικά στοιχεία που έχουν προκύψει.

«Πρώτον, από την ιατροδικαστική εξέταση υπήρχε μια προστριβή με το θύμα, την χτύπησε με μπουκάλι, την μαχαίρωσε δύο φορές και την σκότωσε με το κούτσουρο. Τώρα, από την έρευνα των ιατροδικαστών και το τελικό πόρισμα, προκύπτουν ανατρεπτικά στοιχεία. Καταρχάς το tie wrap έγινε όσο η γυναίκα ήταν εν ζωή.

Ωστόσο, τα τελικά πορίσματα των εγκληματωλογικών, των ιατροδικαστών είναι τα εξής: Πρώτον, δεν υπάρχει χτύπημα στο δράστη με μπουκάλι. Δεν υπάρχει χτύπημα στο θύμα με μπουκάλι. Δεν έχουν βρει τέτοιου είδους πλήγμα στον 43χρονο. Τρίτον, και σημαντικότερο, οι δύο μαχαιριές που έχουν αναφερθεί από τον κατηγορούμενο ότι έχουν γίνει προτού τη χτυπήσει με το κούτσουρο και να τη σκοτώσει, δηλαδή, είναι μεταθανάτιες. Τις δύο μαχαιριές τις ρίχνει ο δράστης μετά το χτύπημα, δηλαδή με το κούτσουρο, που επιφέρει το θάνατο. Τι μπορεί να έχει συμβεί; Δεν είναι έτσι με τη σειρά που τα λέει», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, αποκαλύπτεται μια προσπάθεια του δράστη να σκηνοθετήσει το έγκλημα και να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο δράστης επιχείρησε να ενοχοποιήσει έναν άγνωστο αλλοδαπό, δίνοντάς του την κάρτα και το PIN της θανούσας για να πραγματοποιήσει αναλήψεις, με σκοπό να παραπλανήσει την αστυνομία και να δημιουργήσει το σενάριο της ληστείας. Η εκπομπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο κατηγορούμενος ψεύδεται συστηματικά, ενώ αναδεικνύεται η σημασία του οικονομικού κινήτρου πίσω από την εγκληματική ενέργεια.

«Η έρευνα εστιάζεται στις κινήσεις του δράστη, το βράδυ που έχει σκοτώσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Λέει λοιπόν εκείνη την ώρα, ότι “εκείνη την ώρα εγώ, έφυγα από το σπίτι με το τζιπ και πήγα προς την πλευρά των Χανίων του νοσοκομείου ψάχνοντας ATM για να σηκώσω χρήματα”. Προκειμένου να δώσει, να ενισχύσει την εκδοχή ότι υπήρχε ληστεία, ότι είχε γίνει ληστεία από την πλευρά ενός άγνωστου δράστη. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά, ότι εκείνη την ώρα πήγε και σήκωσε τα χρήματα, από ένα ATM, αλλά σκέφτηκε ότι αυτό είναι μια εσφαλμένη ενέργεια

Μετά λοιπόν αφού το σκέφτηκε καλύτερα, κινούταν στην περιοχή των Χανίων και έψαχνε και βρήκε ένα άσχετο άτομο, που τον περιγράφει σαν αφρικανικής καταγωγής, Άραβα, Μαροκινό, στον οποίο έδωσε την κάρτα και του έδωσε και τα pin και του είπε «πήγαινε να σηκώσεις χρήματα με αυτή την κάρτα», προκειμένου ακριβώς να τον ενοχοποιήσει. Δηλαδή εκτιμώντας ότι η αστυνομία ψάχνοντας την υπόθεση περαιτέρω θα έβρισκε αυτή την ανάληψη των χρημάτων και θα κατηγορούσε τονάντρα. Τώρα λοιπόν η αστυνομία έχει κάνει άρση απορρήτου, ζητώντας βεβαίως να δει τι συνολικά συναλλαγές έχει γίνει, έχουν γίνει με τη συγκεκριμένη κάρτα, με τις συγκεκριμένες κάρτες», είπε καταλήγοντας ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Μυστήριο με τα χρήματα της δολοφονημένης γυναίκας

Φίλες της δολοφονημένης γυναίκας λένε στο Live News πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη, είχε πουλήσει πρόσφατα ένα χωράφι και είχε εισπράξει ένα ποσό κοντά στα 30.000 €. Στο σπίτι που έμενε στα Χανιά, βρέθηκε ένα αποδεικτικό κατάθεση για αυτά τα 30.000 € και 12.850 € μέσα σε άπλυτα ρούχα της. Στο κοντέινερ του δολοφόνου της, βρέθηκε ένα ποσό άνω των 14.000, η προέλευση του οποίου εξετάζεται.

Το μπλοκ με τις σημειώσεις που κρατούσε η δολοφονημένη Σταυρούλα παραμένει άφαντο. Ο αδερφός της αρνείται ότι το πήρε στα χέρια του μετά τη δολοφονία. Όπως προσθέτει η φίλη της Σταυρούλας, τα λόγια του αδερφού της όσο ακόμα οι έρευνες για την εξαφάνισή της βρίσκονταν σε εξέλιξη, την είχαν προβληματίσει.

Η σπιτονοικοκυρά της 45χρονης έκανε λόγο για ένα ποσό 50.000 ευρώ που είχε εισπράξει η Σταυρούλα από τους γονείς της, για το οποίο, όπως υποστηρίζει, της είχε κάνει αναφορά ο αδερφός της. Το θύμα εισέπραττε κάθε μήνα 950 ευρώ από ενοίκια, συν τον μισθό από την εργασία της σε ταβέρνα.

Ο αδερφός της Σταυρούλας προσθέτει πως τα οικονομικά τους ήταν λυμένα και πως οι ψυχρές σχέσεις τους, οφείλονταν αποκλειστικά και μόνο στα έξοδα για την περίθαλψη των γονέων τους.

Εν αναμονή της απόφασης για τον 43χρονο καθ’ ομολογίαν δολοφόνο της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι δικοί της άνθρωποι παραμένουν συντετριμμένοι, ενώ το τοπίο για το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος παραμένει ομιχλώδες.

Συγγνώμη από τη σύζυγο του 43χρονου

Σε δήλωση με την οποία ζητάει συγγνώμη για τις δηλώσεις που είχε κάνει για την 45χρονη Σταυρούλα προχώρησε, δια του δικηγόρου της, η σύζυγος του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Όπως ισχυρίζεται, όσα είπε «ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης» και «δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση».

«Προϊόντος του χρόνου και αναγνωρίζοντας το ατυχές των έως τώρα δηλώσεων που έχουν αναπαραχθεί απο τα Μ.Μ.Ε. της χώρας, νιώθω την ανάγκη να διευκρινίσω τα εξής: οι δηλώσεις που έχουν δημοσιευθεί και αναπαραχθεί σε όλα τα Μ.Μ.Ε τις τελευταίες ημέρες, αποδίδονται σε συνομιλία μου με δημοσιογράφο, την οποία αντιλαμβανόμουν ως ανεπίσημη. Δεν είχα την αντίληψη, ούτε την πεποίθηση, ότι παρείχα συναίνεση για ηχογράφηση και δημόσια χρήση, ενώ δεν θυμάμαι να μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Με δεδομένο δε ότι δεν είμαι εξοικειωμένη με τις διαδικασίες των μέσων ενημέρωσης, η αντίληψή μου ήταν ότι δεν συμμετείχα σε διαδικασία καταγραφής προς δημόσια χρήση.

Οι φράσεις που μου αποδίδονται, και οι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο της εκλιπούσης, ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης, κατάσταση που με συνοδεύει ακόμη. Στην πραγματικότητα, δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση, αλλά σοκ, άρνηση, σύγχυση και ντροπή που βίωνα. Δεν ήμουν σε θέση να σταθμίσω το βάρος των λεγομένων μου και την τραγικότητα των γεγονότων. Όσα δήλωσα δεν είχαν σκοπό να προσβάλουν τη μνήμη της θανούσας ή να προκαλέσουν περαιτέρω οδύνη στους οικείους της.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την οικογένεια της θανούσας και τους οικείους της για την πρόσθετη ψυχική δοκιμασία που ενδέχεται να προκάλεσαν οι δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν. Η συγγνώμη μου είναι ειλικρινής και χωρίς επιφύλαξη.

Επιθυμία μου είναι εγώ και τα παιδιά μου να αποτραβηχτούμε από τη δημόσια έκθεση και την ένταση που έχει δημιουργηθεί, ώστε να προστατευθούμε ψυχικά. Διευκρινίζω ότι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου ουδεμία σχέση έχουν με τις δηλώσεις που μου αποδόθηκαν ή αναπαράχθηκαν.

Τέλος, διευκρινίζω ότι η παρούσα αποτελεί την πρώτη και τελευταία δημόσια τοποθέτησή μου για την υπόθεση. Παρακαλώ τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τη δική μου και των τέκνων μου».

Πηγή: newsit.gr