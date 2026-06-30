Ολυμπιακός: Λεπτομέρειες για Στάνιτς – Προχωρά του Ρόκα

Μεταγραφικές εξελίξεις αναμένονται εντός της εβδομάδας στον Ολυμπιακό.

Η προετοιμασία του Ολυμπιακού ξεκίνησε, αλλά αναμένονται κι άλλες αφίξεις παικτών τις επόμενες μέρες, πριν αναχωρήσει η ομάδα για την Ολλανδία. Οι «ερυθρόλευκοι» ελπίζουν σε θετική κατάληξη στην υπόθεση του Πέταρ Στάνιτς, καθώς κατέθεσαν τρίτη πρόταση στη Λουντογκόρετς, που είναι πιο κοντά στις απαιτήσεις της. Τα δημοσιεύματα στη Βουλγαρία αναφέρουν ότι υπάρχει διαφωνία στην καταβολή των χρημάτων, με τον 24χρονο μεσοεπιθετικό να ακολουθεί την αποστολή της ομάδας στο Μπάνσκο για την προετοιμασία της.

Σε καλό δρόμο φαίνεται να βρίσκεται και η υπόθεση του Ζοέλ Ρόκα, με τον Ολυμπιακό να τα έχει βρει με την Τζιρόνα, στα 4,5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Οι λόγοι καθυστέρησης της μεταγραφής είναι γραφειοκρατικοί και υπάρχει η βεβαιότητα ότι ο 21χρονος εξτρέμ θα βρεθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας των «ερυθρόλευκων» στην Ολλανδία.