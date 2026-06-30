«Ο Τερ Στέγκεν είπε το "ναι" στον Άγιαξ - Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με την Μπαρτσελόνα»

Νέα δεδομένα γύρω από το μέλλον του Μαρκ Αντρέ τερ Στέγκεν, καθώς ο Γερμανός τερματοφύλακας έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για μεταγραφή στον Άγιαξ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, ο 34χρονος γκολκίπερ απάντησε θετικά στην πρόταση του ολλανδικού συλλόγου, με τον προπονητή του Άγιαξ να τον έχει θέσει ως την απόλυτη προτεραιότητα για τη θέση κάτω από τα δοκάρια στο νέο πρότζεκτ της ομάδας.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Άγιαξ και Μπαρτσελόνα είναι ήδη σε εξέλιξη, με τις δύο πλευρές να συζητούν αρχικά το ενδεχόμενο δανεισμού του έμπειρου τερματοφύλακα.

Παράλληλα, βασικό ζήτημα αποτελεί η κατανομή των αποδοχών του ποδοσφαιριστή, με τις οικονομικές λεπτομέρειες να αναμένεται να συζητηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εφόσον βρεθεί κοινό σημείο επαφής τόσο στο οικονομικό σκέλος όσο και στους όρους της συμφωνίας, ο Τερ Στέγκεν αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα έπειτα από πολλά χρόνια παρουσίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τη φανέλα του Άγιαξ.