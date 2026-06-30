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Παραμένει στους Γουόριορς ο Πορζίνγκις με νέο διετές συμβόλαιο

Μπάσκετ
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Στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, αφού συμφώνησε για νέο διετές συμβόλαιο αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Λετονός σέντερ, που είχε μείνει ελεύθερος, αποφάσισε να παραμείνει στο Σαν Φρανσίσκο, με τη νέα συμφωνία να τον κρατά στους Γουόριορς έως το τέλος της σεζόν 2027-28. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει player option για τη δεύτερη χρονιά, δίνοντας στον ίδιο τη δυνατότητα να αποφασίσει για το μέλλον του το καλοκαίρι του 2027.

Η ανανέωση του Πορζίνγκις αποτελεί σημαντική κίνηση για τους Γουόριορς, οι οποίοι διατηρούν στο ρόστερ τους έναν παίκτη με εμπειρία, ποιότητα και σημαντική παρουσία στη ρακέτα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Παραμένει στους Γουόριορς ο Πορζίνγκις με νέο διετές συμβόλαιο