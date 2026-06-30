Παραμένει στους Γουόριορς ο Πορζίνγκις με νέο διετές συμβόλαιο

Στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, αφού συμφώνησε για νέο διετές συμβόλαιο αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Λετονός σέντερ, που είχε μείνει ελεύθερος, αποφάσισε να παραμείνει στο Σαν Φρανσίσκο, με τη νέα συμφωνία να τον κρατά στους Γουόριορς έως το τέλος της σεζόν 2027-28. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει player option για τη δεύτερη χρονιά, δίνοντας στον ίδιο τη δυνατότητα να αποφασίσει για το μέλλον του το καλοκαίρι του 2027.

Η ανανέωση του Πορζίνγκις αποτελεί σημαντική κίνηση για τους Γουόριορς, οι οποίοι διατηρούν στο ρόστερ τους έναν παίκτη με εμπειρία, ποιότητα και σημαντική παρουσία στη ρακέτα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.