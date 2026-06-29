Παναθηναϊκός: Επίσημο το «μπαμ» με Καρλ!

Στους πρωταθλητές Ελλάδας και με τη βούλα ο σπουδαίος διεθνής Γάλλος ακραίος Τιμοτέ Καρλ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού αναφέρει:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Τιμοτέ Καρλ για το τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο Γάλλος ακραίος (1995, 1.99μ.) έρχεται να ενισχύσει τον Σύλλογο με τη σημαντική εμπειρία του. Ο Καρλ, με σπουδαία καριέρα σε συλλογικό αλλά και Εθνικό επίπεδο, είναι εν ενεργεία χρυσός Ολυμπιονίκης. Ο 30χρονος ακραίος ήταν στο ρόστερ της Γαλλίας που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Παρίσι το 2024 ενώ με τη φανέλα των «μπλε» έχει κατακτήσει ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στο VNL το 2024.

Σε συλλογικό επίπεδο, ο Καρλ έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και τέσσερα Σούπερ Καπ Γερμανίας. Την τροπαιοθήκη του κοσμούν ακόμη ένα πρωτάθλημα Ιαπωνίας και ένα Κύπελλο Πολωνίας.

Το βιογραφικό του

2025-2026: Wolfdogs Nagoya

2024-2025: JSW Jastrzębski Węgiel

2020-2024: Berlin Recycling Volleys

2019-2020: Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia

2017-2019: GFC Ajaccio Volley-Ball

2014-2017: AS Cannes

2012-2014: Centre national de volley-ball»

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Τιμοτέ Καρλ σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που αποτελώ μέρος του αγωνιστικού πλάνου ενός τόσο μεγάλου Συλλόγου όπως ο Παναθηναϊκός. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι πρόκειται για μια μεγάλη οικογένεια, και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που ανήκω πλέον σε αυτήν. Έχω ιδιαίτερα υψηλό κίνητρο για τη σεζόν που έρχεται. Στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να συνεχίσει να κατακτά τρόπαια και να κάνουμε όλοι μαζί μια σπουδαία πορεία στο Champions League. Ανυπομονώ επίσης να γνωρίσω τους απίθανους φιλάθλους, να έρθω σε επαφή με όλους στον Σύλλογο και να ζήσω την καθημερινότητα στην Αθήνα.

Δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσω. Τα λέμε σύντομα!»