Μουντιάλ 2026: Νότια Κορέα-Απειλές θανάτου κατά του Χονγκ Μιουνγκ-μπο, έρευνα από την αστυνομία

Είδηση σοκ από τη Νότια Κορέα, όπου η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα μετά από μια σοβαρή απειλή θανάτου που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο εναντίον του πρώην, πλέον, προπονητή της εθνικής ομάδας Χονγκ Μιουνγκ-μπο, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την αποτυχία της ομάδας του να προκριθεί στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Νότιας Κορέας «Radio Seoul» ανέφερε ότι ένας διαδικτυακός χρήστης ισχυριζόταν ότι ένας 41χρονος Αμερικανός πολίτης δημοσίευσε ένα μήνυμα που δήλωνε την πρόθεσή του να σκοτώσει τον Χονγκ στο διεθνές αεροδρόμιο «Incheon» κατά την επιστροφή του στη χώρα, ωθώντας τις αρχές να διερευνήσουν την πιθανότητα εκφοβισμού και να εντοπίσουν την ταυτότητα του υπόπτου, σημειώνει η ιταλική εφημερίδα «Corriere dello Sport».

Η απειλή σηματοδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση της δημόσιας οργής που έχει εξαπλωθεί από τις ψηφιακές πλατφόρμες σε όλη τη Νότια Κορέα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η παρουσία του Χονγκ Μιουνγκ-μπο έχει απαγορευτεί σε εστιατόρια και καφέ στην επαρχία Γκιονγκί.

Ο Χονγκ Μιούνγκ-μπο ανέλαβε την ομάδα τον Ιούλιο του 2024, επιστρέφοντας σε μια θέση που κατείχε προηγουμένως για 19 αγώνες μεταξύ 2013 και 2014, οδηγώντας την Νότια Κορέα στον αποκλεισμό στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2014.