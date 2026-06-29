Ρεπόρτερ Τουν στο SDNA: «Όταν έχει αυτοπεποίθηση ο Ραστόντερ, μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα»

Ο Παναθηναϊκός προχωράει στην απόκτηση του Έλμιν Ραστόντερ και το SDNA επικοινώνησε με τον Σιμόν Στρίμερ, δημοσιογράφο της ελβετικής εφημερίδας «Blick», ο οποίος παρακολουθεί καθημερινά την Τουν και παρουσιάζει το πλήρες αγωνιστικό προφίλ του Βόρειου Μακεδόνα φορ, εξηγώντας γιατί η εξέλιξή του τα δύο τελευταία χρόνια ήταν εντυπωσιακή.

Ο Έλμιν Ραστόντερ βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι».

Το SDNA επικοινώνησε με τον Ελβετό δημοσιογράφο της "Blick", Σιμόν Στρίμερ, ο οποίος καλύπτει καθημερινά το ρεπορτάζ της Τουν και γνωρίζει όσο λίγοι την πορεία του 24χρονου επιθετικού.

Ο Στρίμερ σκιαγράφησε το αγωνιστικό προφίλ του Ραστόντερ, αναφέρθηκε στην εντυπωσιακή εξέλιξή του τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά και στο στοιχείο που θεωρεί ότι χρειάζεται ακόμη βελτίωση.

«Η πραγματική του έκρηξη ήρθε στην Τουν»

Ο Ελβετός ρεπόρτερ εξήγησε ότι ο Ραστόντερ δεν ήταν πάντοτε ο ποδοσφαιριστής που βλέπουμε σήμερα.

«Έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου τις δύο τελευταίες σεζόν, ιδιαίτερα την περσινή στη Swiss Super League. Μέχρι τότε δεν είχε καταφέρει να πραγματοποιήσει το μεγάλο του "ξεπέταγμα" στην Γκρασχόπερς, την ομάδα στην οποία αναπτύχθηκε ποδοσφαιρικά.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στη Βαντούζ, στη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας, όπου απέκτησε και ευρωπαϊκές εμπειρίες μέσω του Conference League. Ωστόσο, η πραγματική του καθιέρωση ήρθε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Τουν».

«Δεν είναι μόνο ένας ψηλός και δυνατός φορ»

Για τον Στρίμερ, η πρόοδος του Ραστόντερ δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς του.

«Το βλέπει κανείς στα στατιστικά του, αλλά ακόμη περισσότερο στον τρόπο που αγωνίζεται. Έχει εξελιχθεί σημαντικά ως ποδοσφαιριστής, ενώ έχει αλλάξει πολύ και σωματικά.

Δεν είναι εύκολο για έναν αμυντικό να τον μετακινήσει από τη θέση του. Μπορεί να υποδεχθεί την μπάλα με πλάτη στην εστία, να τη διατηρήσει και να μοιράσει σωστά το παιχνίδι στους συμπαίκτες του».

Ο δημοσιογράφος της "Blick" στάθηκε ιδιαίτερα σε ένα στοιχείο που, όπως υποστηρίζει, αρκετοί ίσως δεν γνωρίζουν.

«Δεν είναι απλώς ένας ψηλός και δυνατός σέντερ φορ. Είναι και ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλή τεχνική κατάρτιση.

Διαθέτει αξιόλογη ντρίμπλα, δεν φοβάται να παίξει στο ένας εναντίον ενός και, όταν βρίσκεται σε καλή κατάσταση και έχει αυτοπεποίθηση, μπορεί να περάσει αντιπάλους, να δημιουργήσει φάσεις και να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε κάθε άμυνα».

Το στοιχείο που χρειάζεται ακόμη βελτίωση

Ο Στρίμερ εκτός από τα προσόντα του Ραστόντερ επισήμανε και το σημείο στο οποίο θεωρεί ότι ο Βορειομακεδόνας φορ έχει ακόμη περιθώρια εξέλιξης.

«Όταν έχει αυτοπεποίθηση, μπορεί να εξελιχθεί σε έναν πραγματικά ξεχωριστό και πολυδιάστατο επιθετικό. Εκείνες τις στιγμές μοιάζει ικανός να κάνει σχεδόν τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Σκοράρει με μεγάλη ευκολία, παραμένει απόλυτα ψύχραιμος απέναντι στον τερματοφύλακα και ολοκληρώνει τις φάσεις σαν να είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο.

Ωστόσο, στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, όταν η Τουν έδινε τα παιχνίδια που θα έκριναν τον τίτλο, φάνηκε πως κάτω από τη μεγαλύτερη πίεση δεν είχε πάντα την ίδια ηρεμία και καθαρό μυαλό που έδειχνε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, το ίδιο συνέβη και με αρκετούς συμπαίκτες του».

Η Τουν κατέκτησε τον τίτλο πραγματοποιώντας μία ονειρική σεζόν και επιστρέφοντας στην κορυφαία κατηγορία του ελβετικού ποδοσφαίρου.

«Τα πράγματα πήγαιναν εξαιρετικά για όλους. Το ερώτημα είναι τι συμβαίνει όταν η πίεση μεγαλώνει και έχεις περισσότερα να χάσεις παρά να κερδίσεις. Εκεί πιστεύω ότι ο Ραστόντερ έχει ακόμη να αποδείξει πράγματα», σημείωσε.

«Η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό θα δείξει αν είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα»

Παρά την παραπάνω παρατήρηση, ο Στρίμερ θεωρεί ότι ο 24χρονος επιθετικός δεν έχει φτάσει ακόμη στο ταβάνι του.

«Με βάση τη ραγδαία πρόοδό του τους τελευταίους μήνες, θεωρώ πως έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια εξέλιξης. Η μεταγραφή σε έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός θα δείξει αν είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του».

Όπως εξηγεί ο δημοσιογράφος της "Blick", αυτή θα είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που ο Ραστόντερ θα αγωνιστεί εκτός του ποδοσφαιρικού περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλωσε.

Παρότι η Βαντούζ εδρεύει στο Λιχτενστάιν, συμμετέχει στο ελβετικό πρωτάθλημα, καθώς η χώρα δεν διαθέτει δική της επαγγελματική λίγκα. Ο Ραστόντερ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελβετία, ωστόσο από τον περασμένο Σεπτέμβριο επέλεξε να εκπροσωπεί σε διεθνές επίπεδο τη Βόρεια Μακεδονία, χώρα καταγωγής των γονιών του.