Εξαιρετική πορεία για την Κ10 της ΑΕΚ σε διεθνές τουρνουά απέναντι σε ομάδες όπως η Μπενφίκα και η Σεβίλλη 

Η Ακαδημία της ΑΕΚ διακρίθηκε στο διεθνές τουρνουά αναπτυξιακού ποδοσφαίρου Raddatz Cup στο Ανόβερο της Γερμανίας όπου κατέλαβε την τρίτη θέση.

Στο τουρνουά συμμετείχαν Ακαδημίες μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων όπως τμήματα της Μπενφίκα και της Σεβίλλης.

Οι μικροί της Ένωσης κατέγραψαν έξι νίκες και δύο ήττες με συνολικά γκολ 24-3.

Αναλυτικά η ενημέρωση της Ακαδημίας της ΑΕΚ:

Πολύ σημαντική διεθνής επιτυχία για την ομάδα Κ10 της ΑΕΚ που κατέκτησε την τρίτη θέση στο τουρνουά αναπτυξιακού ποδοσφαίρου Raddatz Cup στο Ανόβερο της Γερμανίας, στο οποίο συμμετείχαν οι ακαδημίες ομάδων μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων (Μπενφίκα, Φενέρμπαχτσε, Λεχ Πόζναν, Σεβίλλη κ.α.).

Η ομάδα μας είχε έξι νίκες και δύο ήττες με συνολικά γκολ 24-3 και με συνολικά εξαιρετική απόδοση.