Ρελάνς της Βαλένθια: «Ισοφαρίζει την προσφορά της Ρεάλ στον Πραντίγια»!

Η Βαλένθια τα δίνει όλα για να κρατήσει τον Χάιμε Πραντίγια στην ομάδα και ισοφαρίζει την πρόταση της Ρεάλ!

Τα πάντα για να κρατήσει τον Πραντίγια στην ομάδα κάνει η Βαλένθια, που σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ, ισοφάρισε την πρόταση της Ρεάλ στον παίκτη.

Η προσφορά των Μαδριλένων φαίνεται πως είναι πιο χαμηλή από ό,τι ανέφερε νωρίτερα η «Marca», με τη Ρεάλ να δίνει 9,5 εκατ. -και όχι 11,5- για τα επόμενα 5 χρόνια στον Πραντίγια.

Η Βαλένθια όμως δεν τα παρατάει, όπως έκανε και την περίπτωση του Μπράνκου Μπαντιό όταν ισοφάρισε την πρόταση του Παναθηναϊκού στον Σενεγαλέζο γκαρντ, και ματσάρει και την προσφορά της Ρεάλ για να κρατήσει τον Πραντίγια.

Έτσι είναι θέμα παίκτη πλέον το τι θα αποφασίσει, αφού οι Μαδριλένοι είναι έτοιμοι να πληρώσουν τη ρήτρα του 1,5 εκατ. ευρώ στη Βαλένθια και μένει να φανεί τι θα επιλέξει ο Πραντίγια.