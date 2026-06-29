Πρίντεζης στο SDNA: «Έζησα σαν παίκτης την Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού - Γίνεται σοβαρή προσπάθεια στο ελληνικό μπάσκετ»

Ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε στο SDNA για το φετινό Stoiximan AegeanBall Festival, για την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ αλλά και για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό.

Το Stoiximan AegeanBall Festival διοργανώθηκε για ακόμη μία χρονιά με απόλυτη επιτυχία στην Σύρο και στα πλαίσια του event, ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε στο SDNA.

Ο θρύλος του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στο πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή από νέα παιδιά, τονίζοντας πως αυτό είναι το κυριότερο για τον ίδιο.

Ακόμη, σχολίασε την άνοδο που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ και υπογράμμισε πως μοιάζει ότι τόσο διοικητικά όσο και προπονητικά υπάρχουν σοβαρά πλάνα.

Τέλος, τόνισε πως έζησε την Ευρωλίγκα του Ολυμπιακού σαν παίκτης, ενώ η θέση στην οποία καθόταν έκανε όλη την εμπειρία πιο ξεχωριστή.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το event και την συμμετοχή από νέα παιδιά: «Η μεγαλύτερή μου χαρά είναι αυτή. Για εμένα το πραγματικό event δεν είναι αυτό που γίνεται τώρα εδώ, το συγκεκριμένο δίωρο, που το βλέπει όλος ο κόσμος. Είναι ότι από τις 8 το πρωί πάρα πολύς κόσμος έρχεται να παίξει, πολλά παιδιά με τους γονείς. Οπότε, προσπαθώ να επιστρέψω στο μπάσκετ όλα αυτά τα πράγματα που μου έδωσε, με την έννοια ότι αφήνουν τα παιδιά ουσιαστικά λίγο και ξαναπηγαίνουν στις πλατείες.

Η επαρχία νοσεί. Νοσεί πάρα πολύ. Και παρόλο που βλέπουμε ότι ο περισσότερος κόσμος έχει social, όλοι οι αγώνες είναι στην Ευρωλίγκα, όλοι έχουν τηλεοράσης. Στην Καστοριά που πήγαμε το κύμα αγάπης ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ερχόντουσαν και μας πιάνανε γιαγιάδες, παπούδες και μας έλεγαν ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγήκαν τα παιδιά από το σπίτι τους, παίξανε, κάνανε πράγματα και ασχολήθηκαν ένα διήμερο με το μπάσκετ».

Για την άνοδο του ελληνικού μπάσκετ: «Έχει ξαναγίνει προσπάθεια στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πάντα ήταν σε μεγάλο επίπεδο. Έχει ξαναγίνει προσπάθεια και με τον ΠΑΟΚ και ειδικά με τον Άρη πριν κάποια χρόνια, το θυμάμαι. Αλλά δείχνει ότι τώρα σε συνδυασμό και με την ΑΕΚ, το ότι υπάρχει μία σοβαρότητα, ένα πλάνο με τις διοικήσεις, μία αγάπη παραπάνω για την ομάδα, ένα πλάνο φερεγγυότητας, αξιοπιστίας και οράματος και προπονητικό και διοικητικό, οπότε μακάρι να ευοδωτήσει και να έχουμε ένα πολύ δυνατό ελληνικό πρωτάθλημα».

Για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό: «Ένιωσα πολύ όμορφα. Πάρα, πάρα πολύ όμορφα. Με έβαλαν σε μία θέση που δεν ήξερα ότι θα καθόμουν εκεί, οπότε το έκανε ακόμα πιο ιδιαίτερο, γιατί το ξαναέζησα σαν παίκτης».