Δυάδα - δυναμίτης από Ελλάδα σε απόδοση 3.42

Δύο αναμετρήσεις από την Ισπανία και το Κύπελλο Ελλάδος βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής δυάδας, η οποία προσφέρεται σε συνολική απόδοση 3.42.

Η πρώτη επιλογή προέρχεται από την αναμέτρηση Λα Κορούνια – Έλτσε. Οι δύο ομάδες έχουν την ποιότητα να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να απειλήσουν τις αντίπαλες εστίες, γεγονός που στρέφει το ενδιαφέρον στην αγορά των γκολ.

Το δεύτερο σημείο έρχεται από τον αγώνα Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Μακεδονικού, με τον Άρη να έχει τον πρώτο λόγο χάρη στην ποιότητα και το μεγαλύτερο βάθος του ρόστερ του.

Οι δύο επιλογές σχηματίζουν μία δυάδα συνολικής απόδοσης 3.42.

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