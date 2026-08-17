Οκόρο για την παραμονή του στην Καρδίτσα: «Πάμε να έχουμε μια υπέροχη σεζόν όλοι μαζί»

Ο Φράνσις Οκόρο μετά την παραμονή του στην Καρδίτσα έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ανυπόμονος ενόψει της νέας σεζόν με την φανέλα της Καρδίτσας είναι ο Φρανσίς Οκόρο. Ο Νιγηριανός σέντερ ξεπέρασε τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί το Νοέμβριο του 2025. Στην πρώτη του σεζόν με την ομάδα την σεζόν 2024-25 είχε 7,4 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 1,3 τάπες κατά μέσο όρο.

«Τι γίνεται, φίλοι της Καρδίτσας; Είμαι ο δικός σας Φράνσις και, ναι, είμαι πάρα, πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα σας ξανασυναντήσω. Ανυπομονώ να σας δω σε όλους τους αγώνες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα παίρνω ενέργεια από εσάς και πάμε να έχουμε μια υπέροχη σεζόν όλοι μαζί», ανέφερε στο μήνυμά του.