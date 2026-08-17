Αήττητη συνεχίζει η Μπρόντμπι, ουαλική μονομαχία στην πρεμιέρα της Τσάμπιονσιπ

Η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Δανίας ολοκληρώνεται με τον αγώνας της 2ης Μπρόντμπι απέναντι στη 12η και τελευταία Σοντέρισκε. Μόνο μια ομάδα πέτυχε πάνω από δύο γκολ στην πρώτη ημέρα της Τσάμπιονσιπ, η οποία κλείνει απόψε με την αναμέτρηση Κάρντιφ - Ρέξαμ.

Από 4 νίκες για Μπρόντμπι και Σοντέρισκε στις 10 τελευταίες μεταξύ τους κόντρες (δύο ισοπαλίες). No Goal τα 4 πιο πρόσφατα.

Μετά από το 1-1 στην πρεμιέρα με την πρωταθλήτρια Άαρχους, η Μπρόντμπι συνέχισε με δύο νίκες, 1-0 τη Βίμποργκ και 2-0 τη Χόρσενς. Το πρώτο του γκολ σημείωσε την περασμένη εβδομάδα ο 21χρονος Αυστραλός επιθετικός Γιούνις, ο οποίος ήρθε από τη Μέλμπουρν Σίτι. Ο σύλλογος δεν μετέχει φέτος στην Ευρώπη, καθώς έχασε το μπαράζ για το Κόνφερενς Λιγκ απέναντι στην Κοπεγχάγη. Η Σοντερίσκε πήρε τον πρώτο της βαθμό την προηγούμενη αγωνιστική, 0-0 εντός με τη Βίμποργκ. Από φέτος πορεύεται με νέο προπονητή, τον μόλις 34 ετών, γεννημένο στη Δανία από Σομαλούς γονείς, Φατάχ Αμπντιραχμάν. Για 2ο σερί παιχνίδι θα λείψει ο 25χρονος διεθνής με το Λουξεμβούργο μέσος Όλεσεν, ο οποίος μεταγράφηκε φέτος από την Γκράτσερ. Η Μπρόντμπι προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες με χαμηλό σκορ, η Σοντέρισκε δεν σκόραρε στα δύο τελευταία παιχνίδια της. Πιθανή η νίκη του φαβορί αλλά με χαμηλό σκορ στο παιχνίδι.

Η Κάρντιφ βρέθηκε πίσω στο σκορ της αναμέτρησης με τη Σουίντον για τον πρώτο γύρο του Λιγκ Καπ Αγγλίας, αλλά μέχρι το ημίχρονο το είχε γυρίσει σε 2-1. Στο 62’ δέχτηκε την ισοφάριση, για να έρθει ένα τέταρτο αργότερα και τρίτο γκολ εκ μέρους της και να πάρει την πρόκριση για τη 2η φάση όπου θα υποδεχθεί τη Νόριτς. Τελευταία φορά έπαιξε στην Πρέμιερ πριν από 7 χρόνια, με υποβιβασμό πρόπερσι και από την Τσάμπιονσιπ, στην οποία επανήλθε άμεσα φέτος. Συνεχίζει στον πάγκο της ο 48χρονος Ιρλανδός Μπάρι-Μέρφι. Πολύ καλά τα πήγε στην πρώτη της σεζόν στην Τσάμπιονσιπ η Ρέξαμ, χάνοντας για μία θέση την είσοδο στα πλέι οφ. Ο 58χρονος Φιλ Πάρκινσον καθοδηγεί την ομάδα για έκτη διαδοχική περίοδο, η οποία ξεκίνησε με εκτός έδρας ήττα από τη Μίντλεσμπρο για το Λιγκ Καπ. Δέχτηκε το μοναδικό γκολ του αγώνα στο 61’. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα δυνατή πέρσι μακριά από το σπίτι της, χάνοντας μόνο στα 7/23 παιχνίδια που έδωσε για το πρωτάθλημα.

Η Ρέξαμ νίκησε τη συμπατριώτισσά της από την Ουαλία μόνο στη μία από τις οκτώ τελευταίες συναντήσεις τους. Ερχόμενη από μία εξαιρετική χρονιά, ωστόσο, έχει τα φόντα να φύγει με το «Χ» από το «Κάρντιφ Σίτι Στέντιουμ».

581. ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ - ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ 1&U 3,5 2,25

597. ΚΑΡΝΤΙΦ - ΡΕΞΑΜ Χ 3,40