Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Μαρέσκα για τρία χρόνια η Μάντσεστερ Σίτι! (pic)

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοίνωσε τον Έντσο Μαρέσκα ως το διάδοχο του Πεπ Γκουαρντιόλα, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο, όπως γνωστοποίησε (29/6) η αγγλική ομάδα.

«Η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένας σύλλογος που γνωρίζω πολύ καλά και το να έχω την ευκαιρία να προπονήσω αυτήν την ομάδα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα. Η ποιότητα των ανθρώπων που εργάζονται εδώ είναι αυτό που την κάνει τόσο ξεχωριστή και θέλω να τους ευχαριστήσω που έδειξαν πίστη στις ικανότητές μου. Ανυπομονώ να αρχίσω να προπονώ τους παίκτες. Θέλω να κερδίζουμε, να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και να απολαμβάνουμε την πίεση να εκπροσωπώ τη Μάντσεστερ Σίτι», δήλωσε ο Μαρέσκα.

Ο Ιταλός προπονητής-πρώην παίκτης και του Ολυμπιακού-είναι εξοικειωμένος με το περιβάλλον της Σίτι, έχοντας προηγουμένως προπονήσει την ομάδα νέων του συλλόγου. Ήταν επίσης βοηθός προπονητή της ανδρικής ομάδας υπό τον Γκουαρντιόλα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2018-19, κατά την οποία η Σίτι κατέκτησε το «τρεμπλ».

Η προπονητική πορεία του 46χρονου Ιταλού ξεκίνησε στην Πάρμα το 2021, όπου αγωνίστηκε σε 14 αγώνες, κερδίζοντας μόνο τέσσερις φορές.

Διορίστηκε προπονητής της Λέστερ στην αρχή της Championship σεζόν 2023-24 και την οδήγησε πίσω στην Premier League ως πρωταθλήτρια. Η επιτυχία του αυτή του χάρισε τη «μεταγραφή» στην Τσέλσι, όπου ανέλαβε να οδηγήσει μια νεανική αλλά ακριβά συγκροτημένη ομάδα πίσω στο Champions League. Ο Μαρέσκα πέτυχε μια τέταρτη θέση, ενώ παράλληλα κέρδισε το Conference League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αν και έφυγε στα μέσα της δεύτερης σεζόν του στο Στάμφορντ Μπριτζ.