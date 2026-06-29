Εθνική Κορασίδων: Οι κλήσεις για προετοιμασία

Η Εθνική Κορασίδων είναι έτοιμη να αρχίσει την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ U16, το οποίο για την Ελλάδα και δύο ομίλους της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στα Ιωάννινα.

Οι αθλήτριες που καλούνται είναι οι εξής:

Ονοματεπώνυμο Ημ. Γέν Ύψος Ομάδα Αριάδνη Βλάχου 29.04.2011 1.85 Αγ. Νικόλαος Παλλήνης Ευαγγελία Βογιούκα 25.02.2010 1.88 ΚΑΟ Μελισσίων Ηλιάνα Παγώνα Δανιήλ 17.08.2010 1.72 Αθηναϊκός Δήμητρα Δεσποτάκη 31.05.2010 1.66 Άρτεμις Λίσα Ιτόγια 30.03.2010 1.73 Παναθλητικός Όλγα Κυναμέα 27.02.2010 1.74 Παναθλητικός Ρέα Λάσκαρη 05.03.2010 1.81 Μαρούσι Μαριάννα Μαλλιαρού 30.06.2010 1.90 Μαρούσι Στυλιανή Μανάβη 23.08.2011 1.75 ΠΑΟΚ Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου 20.04.2011 1.70 Παναθηναϊκός Πανγκέλα Μπεκίρι 26.06.2010 1.75 ΠΑΟΚ Νεφέλη Σκούμα 06.08.2010 1.78 Παναθλητικός Μαριάνθη Τουλούπη 05.05.2010 1.65 Παναθηναϊκός Βαλέρια Τρούλη 13.07.2010 1.78 Ανόρθωση Βόλου Αναστασία Χαλαμπαλάκη 05.06.2010 1.77 ΟΦΗ Καλλιόπη Παναγιώτα Χουσελά 06.07.2010 1.58 Πρωτέας Βούλας

Προπονήτρια: Κατερίνα Ανδρεοπούλου

Β. Προπονητή: Χρήστος Σκαλωμένος, Θωμάς Ντίκας

Γυμναστής: Μίλτος Κουναβός

Φυσικοθεραπεύτρια: Ιωάννα Στραχίνη

Team Manager: Ιωάννα Ρήγα

Η προετοιμασία θα αρχίσει στην Πορταριά, όπου η ομάδα θα δώσει και τα πρώτα φιλικά με αντίπαλο τηνΡουμανία στις 17 και 18 Ιουλίου. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη «τεστ» με την Σερβία στο Βελιγράδι (22-23/7), ενώ η ομάδα θα βρίσκεται στα Ιωάννινα από τις 24 Ιουλίου. Εκεί θα δώσει και τα δύο τελευταία φιλικά με αντίπαλο την Μεγάλη Βρετανία στις 2 και 3 Αυγούστου και στις 6 Αυγούστου θα γίνει το τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ.

Ευρωμπάσκετ U16 Γυναικών (Β’ Κατηγορία): 6-11/8, Ιωάννινα

E’ Όμιλος: Δανία, Ιρλανδία, Ελλάδα

Στ’ Όμιλος: Ισλανδία, Νορβηγία, Μ. Βρετανία

6/8 Δανία-Ιρλανδία, Ισλανδία-Νορβηγία

7/8 Ιρλανδία-Ελλάδα, Νορβηγία-Μ. Βρετανία

8/8 Ελλάδα-Δανία, Μ. Βρετανία-Ισλανδία

10/8 Ημιτελικοί

11/8 Τελικοί