Εθνική Κορασίδων: Οι κλήσεις για προετοιμασία

Οι αθλήτριες που καλούνται είναι οι εξής:
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γέν
|Ύψος
|Ομάδα
|Αριάδνη Βλάχου
|29.04.2011
|1.85
|Αγ. Νικόλαος Παλλήνης
|Ευαγγελία Βογιούκα
|25.02.2010
|1.88
|ΚΑΟ Μελισσίων
|Ηλιάνα Παγώνα Δανιήλ
|17.08.2010
|1.72
|Αθηναϊκός
|Δήμητρα Δεσποτάκη
|31.05.2010
|1.66
|Άρτεμις
|Λίσα Ιτόγια
|30.03.2010
|1.73
|Παναθλητικός
|Όλγα Κυναμέα
|27.02.2010
|1.74
|Παναθλητικός
|Ρέα Λάσκαρη
|05.03.2010
|1.81
|Μαρούσι
|Μαριάννα Μαλλιαρού
|30.06.2010
|1.90
|Μαρούσι
|Στυλιανή Μανάβη
|23.08.2011
|1.75
|ΠΑΟΚ
|Αλεξάνδρα Μηλιτσοπούλου
|20.04.2011
|1.70
|Παναθηναϊκός
|Πανγκέλα Μπεκίρι
|26.06.2010
|1.75
|ΠΑΟΚ
|Νεφέλη Σκούμα
|06.08.2010
|1.78
|Παναθλητικός
|Μαριάνθη Τουλούπη
|05.05.2010
|1.65
|Παναθηναϊκός
|Βαλέρια Τρούλη
|13.07.2010
|1.78
|Ανόρθωση Βόλου
|Αναστασία Χαλαμπαλάκη
|05.06.2010
|1.77
|ΟΦΗ
|Καλλιόπη Παναγιώτα Χουσελά
|06.07.2010
|1.58
|Πρωτέας Βούλας
Προπονήτρια: Κατερίνα Ανδρεοπούλου
Β. Προπονητή: Χρήστος Σκαλωμένος, Θωμάς Ντίκας
Γυμναστής: Μίλτος Κουναβός
Φυσικοθεραπεύτρια: Ιωάννα Στραχίνη
Team Manager: Ιωάννα Ρήγα
Η προετοιμασία θα αρχίσει στην Πορταριά, όπου η ομάδα θα δώσει και τα πρώτα φιλικά με αντίπαλο τηνΡουμανία στις 17 και 18 Ιουλίου. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη «τεστ» με την Σερβία στο Βελιγράδι (22-23/7), ενώ η ομάδα θα βρίσκεται στα Ιωάννινα από τις 24 Ιουλίου. Εκεί θα δώσει και τα δύο τελευταία φιλικά με αντίπαλο την Μεγάλη Βρετανία στις 2 και 3 Αυγούστου και στις 6 Αυγούστου θα γίνει το τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ.
Ευρωμπάσκετ U16 Γυναικών (Β’ Κατηγορία): 6-11/8, Ιωάννινα
E’ Όμιλος: Δανία, Ιρλανδία, Ελλάδα
Στ’ Όμιλος: Ισλανδία, Νορβηγία, Μ. Βρετανία
6/8 Δανία-Ιρλανδία, Ισλανδία-Νορβηγία
7/8 Ιρλανδία-Ελλάδα, Νορβηγία-Μ. Βρετανία
8/8 Ελλάδα-Δανία, Μ. Βρετανία-Ισλανδία
10/8 Ημιτελικοί
11/8 Τελικοί