Λήμνος: Συνελήφθησαν οι γονείς του 5χρονου που παρασύρθηκε με στρώμα θαλάσσης

Στη σύλληψη των γονιών του 5χρονου παιδιού που παρασύρθηκε από τη θάλασσα πάνω σε φουσκωτό στρώμα και διασώθηκε από το λιμενικό προχώρησαν οι αρχές στη Λήμνο.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν οι δύο 37χρονοι αλλοδαποί κηδεμόνες του παιδιού, υπήκοοι Ρουμανίας, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Υπενθυμίζεται ότι οι λιμενικές Αρχές στη Λήμνο, προχώρησαν σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης όταν ανήλικος που επέβαινε σε φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως, δυτικά του νησιού.

Μετά την ενημέρωση του Λιμεναρχείου Μύρινας, ενεργοποιήθηκε άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, τρία ερασιτεχνικά σκάφη, καθώς και περιπολικό όχημα του ΛΣ από ξηράς, ενώ σε ένα από τα σκάφη επέβαινε και στέλεχος της λιμενικής Αρχής.

Ο πεντάχρονος εντοπίστηκε και περισυνελέγη από ναυαγοσωστική λέμβο, μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του.

Πηγή: iefimerida.gr