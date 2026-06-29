Που βρίσκεται η ΑΕΚ μία εβδομάδα πριν την προετοιμασία

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου θέτει τα δεδομένα για την ΑΕΚ της νέας σεζόν και τι ψάχνει πραγματικά στην μεταγραφική αγορά

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ήδη κάποιες ημέρες στην Ολλανδία, εκεί που όταν θα φύγει θα πάει η ΑΕΚ και δίνει μεθαύριο το πρώτο του φιλικό. Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε σήμερα για την Ολλανδία και με δεδομένα τα θέματα που έχει να επιλύσει, κάνει άρον άρον μεθαύριο κι αυτός το πρώτο φιλικό. Ο Ολυμπιακός έκανε πρώτη σήμερα στον Ρέντη και θα φύγει τις επόμενες ημέρες για το εξωτερικό και στην ΑΕΚ ακόμα απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Αλλά την ίδια στιγμή, σε κάποιες δημοσκοπήσεις που στήνονται, εμφανίζεται η ΑΕΚ να έχει καθυστερήσει τις μεταγραφές της. Είναι έτσι;

Η απάντηση προφανώς δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη. Ο χρόνος, ειδικά στις μεταγραφές, είναι πολύ σχετικός. Κάποιες φορές, είναι σημαντικό να αποκτάς γρήγορα, τους παίκτες που θέλεις. Η ΑΕΚ το έπραξε με την υπόθεση Ζούμπκοφ, έναν παίκτη που ήθελε διακαώς, αλλά συνέβαλαν θετικά και οι συγκυρίες για την απόκτηση του. Εστω και εάν βγαίνεις με γεμάτο πορτοφόλι στις μεταγραφές, είναι δεδομένο πως όσο καλύτερους παίκτες επιθυμείς να αποκτήσεις, τόσο υψηλότερα είναι ο πήχης.

Το ρόστερ της ΑΕΚ

Δεν αποτελεί δικαιολογία. Η ΑΕΚ ξέρει τι πρέπει να κάνει. Είχε, κατά κοινή ομολογία όσων δεν διακατέχονται από σύνδρομα, το πληρέστερο ρόστερ της περυσινής σεζόν. Αναδείχτηκε πρωταθλήτρια, θέλει να κάνει τις κινήσεις για την υπέρβαση και την αγωνιστική εκτόξευση της, με παίκτες που θα κάνουν πραγματικά την διαφορά. Δεν κάνει «μπαζώματα», δεν θέλει παίκτες απλά για να γεμίσει το ρόστερ, αλλά παίκτες τοπ κλας, που θα δώσουν το κάτι διαφορετικό. Μια απλή ανάγνωση του ρόστερ που θα φύγει για Ολλανδία, το επιβεβαιώνει:

• Γκολκίπερ οι Στρακόσια, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μπαλαμώτης

• Ακραίοι μπακ δεξιά οι Ρότα, Γκεοργκίεφ και αριστερά οι Πενράις, Πήλιος

• Στόπερ οι Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα, Κοσίδης

• Κεντρικοί χαφ (για δύο θέσεις) οι Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Σαχαμπό

• Μεσοεπιθετικοί (για δυο θέσεις) οι Ζούμπκοφ, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ελίασον, Λιούμπισιτς, Κοϊτά, Κουτέσα

• Σέντερ φορ οι Γιόβιτς, Βάργκα, Ζίνι

Οι κινήσεις απογείωσης

Για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, από την προετοιμασία επί ολλανδικού εδάφους (τουλάχιστον το πρώτο στάδιο) θα λείψει ο Πινέδα, που έχει ακόμα υποχρεώσεις με την Εθνική ομάδα της πατρίδας του στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλά ακόμα κι έτσι, γίνεται απόλυτα προφανές και κατανοητό, τι ζητά η ΑΕΚ στις μεταγραφές. Μια στοπεράρα που θα διεκδικήσει θέση από Μουκουντί και Ρέλβας, έναν χάφαρο που θα είναι στο ίδιο επίπεδο με Πινέδα και Μαρίν, έναν μεσοεπιθετικό που θα κλείσει τετράδα «φωτιά» με Κοϊτά, Κουτέσα και Ζούμπκοφ.

Όπως εύκολα διαπιστώνει κάποιος, δεν περιλαμβάνονται οι δανεικοί: Πιερό, Φερνάντες, Χρυσόπουλος. Αν δεν βρεθεί άμεσα λύση για την παραχώρηση τους, με πώληση ή με νέο δανεισμό, είναι εξαιρετικά πιθανό να συμμετέχουν στην προετοιμασία καθώς θα πρέπει να διατηρηθούν ενεργοί (εξαίρεση ο επιθετικός από την Αϊτή, που είχε συμμετοχή στο Μουντιάλ). Και βέβαια, παραμένει ερωτηματικό ποιοι μικροί θα πάνε στην προετοιμασία, καθώς ακόμη δεν υπάρχει κανείς σίγουρος. Και σίγουρα, από τις 7-8 επιλογές που είναι διαθέσιμες, δεν θεωρώ πως θα επιλεγούν τελικώς πάνω από 4-5.

Τι σημαίνει όλο αυτό; Πως η ΑΕΚ μόνο γυμνή δεν είναι στην παρούσα φάση. Κατανοώ την αδημονία όλων για να έρθουν γρήγορα οι μεταγραφές, να δουλέψουν όσο πιο πολλές ημέρες με τη νέα ομάδα, να είναι πανίσχυρη η ΑΕΚ της ερχόμενης σεζόν και να θέσει βάσεις για νέο πρωτάθλημα και περισσότερα τρόπαια. Αλλά από την άλλη, η ΑΕΚ έχει πρώτο επίσημο ματς στις 12 Αυγούστου και μπόλικο καιρό ακόμα για να βρει τις κατάλληλες θέσεις στα ζητήματα της και να μην πάει με πασαλείμματα.