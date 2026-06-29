Free agent ο Μάρκους Σμαρτ

Στη λίστα των free agents μπήκε ο 32χρονος κόμπο γκαρντ.
Ο κορυφαίος αμυντικός του ΝΒΑ το 2022 αποφάσισε να μην μείνει στους Λέικερς έναντι 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων και να βγει στην αγορά ως ελεύθερος.
Έτσι, ο Σμαρτ αναμένεται να εξετάσει το προσεχές διάστημα τις «κρούσεις», που θα του γίνουν και εν συνεχεία να αποφασίσει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Lakers guard Marcus Smart has declined his $5.4 million player option and will become a free agent, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NSptNtI3sM— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2026