Free agent ο Μάρκους Σμαρτ

Ο Μάρκους Σμαρτ έκανε χρήση της option που είχε στο συμβόλαιό του με τους Λέικερς και έμεινε ελεύθερος.

Στη λίστα των free agents μπήκε ο 32χρονος κόμπο γκαρντ.

Ο κορυφαίος αμυντικός του ΝΒΑ το 2022 αποφάσισε να μην μείνει στους Λέικερς έναντι 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων και να βγει στην αγορά ως ελεύθερος.

Έτσι, ο Σμαρτ αναμένεται να εξετάσει το προσεχές διάστημα τις «κρούσεις», που θα του γίνουν και εν συνεχεία να αποφασίσει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.