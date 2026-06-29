ΠΑΟΚ: Αποφόρτιση για Χατσίδη, στο ξενοδοχείο Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ - Τα νεότερα των τραυματιών

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους, ποια είναι τα νεότερα από το μέτωπο των τραυματιών - Αποστολή στο Ζαλτμπόμελ.

Έναρξη βασικού σταδίου προετοιμασίας και επίσημα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματοποιεί αυτή την ώρα την πρώτη του προπόνηση στο Ζαλτμπόμελ της Ολλανδίας, με παρόντες αλλά και... προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Χατσίδης έμεινε εκτός προπόνησης για λόγους αποφόρτισης, ενώ οι Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ παρέμειναν στο ξενοδοχείο, αφού οι δυό τους ακολουθούν θεραπείες προκειμένου να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Όσον αφορά τους Καμαρά και Θυμιάνη, οι δύο μέσοι ακολουθούν κανονικά το αρχικό πρόγραμμα της ομάδας, ενώ ο Σόλα Σορετίρε που είναι σε διαδικασία επανόδου μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στην Τσβόλε, δούλεψε ατομικά με τον Ανέστη Ασλανίδη στο γήπεδο.

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