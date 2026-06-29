Αγχώθηκε μεν... «καθάρισε» δε ο Σίνερ στην πρεμιέρα - Έπαιζε με ματωμένο πόδι! (vids)

«Ίδρωσε» και... μάτωσε για να προκριθεί στην πρεμιέρα του στο Wimbledon ο Ιταλός κόντρα στον Μιομίρ Κετσμάνοβιτς!

Μετά την αποτυχία στο Roland Garros, ο Γιανίκ Σίνερ τα... χρειάστηκε απέναντι στον Σέρβο τενίστα και Νο.50 στον κόσμο, επικρατώντας με 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2, 6-3, παρότι είχε ένα επικίνδυνο γλίστρημα στο τρίτο σετ και ολοκλήρωσε τον αγώνα με πληγή στο δεξί πόδι!

Sinner es de goma... 😬😬😬



El resbalón y susto del número uno.



🌱 Disfruta de #Wimbledon al completo en los canales de @MovistarPlus. pic.twitter.com/v7eobnfH47 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 29, 2026 ESPN commentators are speculating on whether or not this is blood coming from inside of Jannik Sinner's shoe at Wimbledon pic.twitter.com/5JUBBF4HrW — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 29, 2026



Στο πρώτο παιχνίδι του στο γρασίδι μέσα στο 2026, βρέθηκε πίσω δύο φορές, παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο σετ έδειχνε να βρίσκει το «αντίδοτο» στον Κετσμάνοβιτς. «Λύγισε» στο tie-break όντας λαβωμένος, αλλά με διαδοχικά break μετέτρεψε το 2-2 σε 6-2 στο 4ο.

Το φινάλε κρίθηκε στα 9 games και ο Ιταλός πρωταθλητής είπε την... τελευταία λέξη με 6-3 μετά από 3,5 ώρες παιχνιδιού! Στον δεύτερο γύρο τον περιμένει ο Πορτογάλος Νούνο Μπόρζες που επικράτησε, νωρίτερα στο Λονδίνο, του Τρίσταν Μπόγιερ με 6-3, 7-5, 7-5.