Αγχώθηκε μεν... «καθάρισε» δε ο Σίνερ στην πρεμιέρα - Έπαιζε με ματωμένο πόδι! (vids)

Μετά την αποτυχία στο Roland Garros, ο Γιανίκ Σίνερ τα... χρειάστηκε απέναντι στον Σέρβο τενίστα και Νο.50 στον κόσμο, επικρατώντας με 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2, 6-3, παρότι είχε ένα επικίνδυνο γλίστρημα στο τρίτο σετ και ολοκλήρωσε τον αγώνα με πληγή στο δεξί πόδι!
Στο πρώτο παιχνίδι του στο γρασίδι μέσα στο 2026, βρέθηκε πίσω δύο φορές, παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο σετ έδειχνε να βρίσκει το «αντίδοτο» στον Κετσμάνοβιτς. «Λύγισε» στο tie-break όντας λαβωμένος, αλλά με διαδοχικά break μετέτρεψε το 2-2 σε 6-2 στο 4ο.
Το φινάλε κρίθηκε στα 9 games και ο Ιταλός πρωταθλητής είπε την... τελευταία λέξη με 6-3 μετά από 3,5 ώρες παιχνιδιού! Στον δεύτερο γύρο τον περιμένει ο Πορτογάλος Νούνο Μπόρζες που επικράτησε, νωρίτερα στο Λονδίνο, του Τρίσταν Μπόγιερ με 6-3, 7-5, 7-5.
💥 El diagnóstico de Sinner está claro: 𝐭𝐨𝐜𝐚 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐫.— Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 29, 2026
😱 El vigente campeón de #Wimbledon, Jannik Sinner, a punto de caer ante Kecmanovic pic.twitter.com/VCBEMP6Zwo