Στη φυλακή ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα

Προφυλακιστέοι δυο ακόμη κατηγορούμενοι, τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων -«Το θύμα τον καταδίωκε και του φώναζα “έχει μαχαίρι, γύρνα πίσω”», τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε σήμερα μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο καθ΄ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα.

Ακόμη, προφυλακιστέοι κρίθηκαν σήμερα και ακόμη δύο κατηγορούμενοι της υπόθεσης, οι οποίοι ωστόσο ενώπιον της ανακρίτριας φέρονται να υποστήριξαν πως δεν είχαν οποιαδήποτε συμμετοχή στο αιματηρό περιστατικό. Αντίθετα, τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατηγορούμενος ο οποίος φέρεται ως φίλος του θύματος υποστήριξε στην απολογία του ότι πράγματι συμμετείχε στην συμπλοκή. Ωστόσο, υπέδειξε τον 18χρονο δράστη, ως εκείνον που έφερε μαχαίρι και όχι το θύμα, όπως έχει καταθέσει προανακριτικά ο καθ΄ ομολόγιαν δολοφόνος. «Φώναζα στο θύμα που καταδίωκε τον δράστη ότι ο 18χρονος έχει μαχαίρι για να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα πέντε μέτρα. Δεν πρόλαβα να φτάσω, είδα το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα να καλώ σε βοήθεια» φέρεται να ισχυρίστηκε ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενώ της ανακρίτριας.

Υπενθυμίζεται ότι δολοφονία του 15χρονου σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στη Καλλιθέα. To έγκλημα φέρεται να είχε οπαδικό υπόβαθρο. Σήμερα από τους 7 συλληφθέντες απολογήθηκαν οι έξι καθώς ένας ακόμη νοσηλευόταν φρουρούμενος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση που εξελίχθηκε σε γενικευμένη σύρραξη μεταξύ τριών ομάδων νεαρών, οι οποίοι επιτέθηκαν εκατέρωθεν με μαχαίρια, ράβδους και πέτρες.

Πηγή: protothema.gr