Το team του Λίσι - Ποιοι πλαισιώνουν τον Ιταλό τεχνικό του ΠΑΟΚ

Το team του Ιταλού τεχνικού και τα νέα πρόσωπα στον πάγκο του ΠΑΟΚ - Αποστολή στο Ζαλτμπόμελ.

Αρκετά είναι τα νέα πρόσωπα που απαρτίζουν το τεχνικό τιμ του ΠΑΟΚ, προεξάρχοντος του προπονητή Αλέσιο Λίσι, όπως και των βοηθών που θα βρεθούν στο πλάι του καθ' όλη την θητεία του Ιταλού στον ασπρόμαυρο πάγκο.

Όπως έγινε γνωστό, πρώτος βοηθός του θα είναι ο Moises Hurtado Perez, δεύτερος ο Massimo Carcarino και τρίτος ο Πέτρος Τσαπακιδης.

Ο Alberto Gines Bartolome είναι ο νέος γυμναστής των ασπρόμαυρων, ο Joan Miguel Garcia Llupis θα έχει το ρόλο του αναλυτή και ο Βαγγέλης Λάππας, συνεχίζει ως προπονητής τερματοφυλάκων.

Κάπως έτσι διαμορφώνεται το «παζλ» του νέου προπονητικού επιτελείου του ΠΑΟΚ.