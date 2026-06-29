Νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη!

Ο ΠΑΟΚ κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να «ντύσει» ξανά στ' ασπρόμαυρα ένα δικό του παιδί, τον Δημήτρη Γιαννούλη, καταθέτοντας νέα, βελτιωμένη πρόταση!

Η υπόθεση της επιστροφής του Δημήτρη Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τον Δικέφαλο να συνεχίζει την προσπάθεια για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ, ο οποίος ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και αναδείχθηκε μέσα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Στον ΠΑΟΚ έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν έναν ισχυρό εγχώριο κορμό. Ο Γιαννούλης αποτελεί την ιδανική επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς συνδυάζει εμπειρία, ποιότητα και γνώση της ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ασπρόμαυροι κατέθεσαν νέα, βελτιωμένη πρόταση προς την Άουγκσμπουργκ, ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, συν μπόνους, αυξάνοντας την προηγούμενη προσφορά που ανερχόταν στα 3 εκατομμύρια ευρώ συν τα προβλεπόμενα μπόνους.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ εκπέμπεται ξεκάθαρη διάθεση να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με ανθρώπους της ομάδας να τονίζουν χαρακτηριστικά: «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να πάρουμε τον Γιαννούλη».