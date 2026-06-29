Μοριγιάσου: «Μπορούμε να ανταγωνισθούμε τις κορυφαίες ομάδες»

Η Ιαπωνία έχει φθάσει σε ένα επίπεδο που της επιτρέπει να «ανταγωνίζεται τις κορυφαίες χώρες», δήλωσε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας, Χατζίμε Μοριγιάσου, εν' όψει του αποψινού (29/6, 20:00) αγώνα με την Βραζιλία για την «φάση των 32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Προηγουμένως, «δεν είχαμε αρκετούς παίκτες με εμπειρία στο εξωτερικό, κάτι που μας έθετε σε μειονεκτική θέση», αλλά τώρα «πολλοί παίζουν σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη ή στην Λατινική Αμερική», τόνισε ο Ιάπωνας ομοσπονδιακός τεχνικός και πρόσθεσε:

«Έχουμε φθάσει σε ένα επίπεδο που μας επιτρέπει να ανταγωνιζόμαστε τις κορυφαίες χώρες, να συμβαδίζουμε με τον ρυθμό και την σωματική τους δύναμη. Οι ατομικές δεξιότητες ενισχύονται επίσης από την εμπειρία στο εξωτερικό, και αυτό είναι ένα πραγματικό πλεονέκτημα για εμάς».

Η μεγάλη πλειονότητα των Ιαπώνων διεθνών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 αγωνίζεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα, στην Μεγάλη Βρετανία, στην Ισπανία και στην Γερμανία. Η Ιαπωνία δεν έχει κερδίσει ποτέ αγώνα νοκ άουτ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ο προπονητής της πιστεύει ακράδαντα στην ικανότητα της ομάδας του να το κάνει εναντίον της Βραζιλίας.

Οι «μπλε σαμουράι» δεν είχαν νικήσει ποτέ την «σελεσάο» πριν από τον περασμένο Οκτώβριο σε φιλικό αγώνα (3-2), ένα παράδειγμα που αποδεικνύει ότι «μπορούμε να αλλάξουμε την Ιστορία», δήλωσε ο Χατζίμε Μοριγιάσου και συνέχισε: «Σε κάθε περίπτωση, θα αφιερώσουμε όλη μας την ενέργεια για να πετύχουμε αυτήν την νίκη».

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