Δοκιμή SDNA: Η νέα «μεταγραφή» της Mercedes που παίζει σαν τον... Μουσιάλα (pics)

Στη Γερμανία επενδύουν πολλά στον Τζαμάλ Μουσιάλα για την πορεία της Εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ. Στη Mercedes κάνουν το ίδιο με τη νέα CLA 200 Hybrid, το μοντέλο που καλείται να οδηγήσει τη μάρκα στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ο Τζαμάλ Μουσιάλα μπορεί να μην είναι ο πρώτος σκόρερ της Γερμανίας στο Μουντιάλ, μπορεί τα στατιστικά του να μην προκαλούν ίλιγγο, όμως όταν ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν ανακοινώνει ενδεκάδα, το όνομά του βρίσκεται εκεί. Γιατί ξέρει ότι κάποια στιγμή, σε μια φάση, σε μια αλλαγή ρυθμού ή σε μια έμπνευση, μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το παιχνίδι.

Ακριβώς έτσι αντιμετωπίζει η Mercedes και τη νέα CLA. Την έβαλε να ανοίξει τον δρόμο για όσα θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Είναι το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα πλατφόρμα Mercedes Modular Architecture (MMA), τη βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί ολόκληρη η νέα οικογένεια των compact μοντέλων της εταιρείας. Αν η προηγούμενη CLA έβαλε το «αστέρι» στον κόσμο των τετράθυρων κουπέ, η καινούργια δείχνει πώς φαντάζεται η γερμανική εταιρεία το premium αυτοκίνητο της επόμενης δεκαετίας.

Η ηλεκτρική CLA ήταν εκείνη που σήκωσε την... κούπα, κατακτώντας τον τίτλο του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2026. Η Mercedes, όμως, δεν ξέχασε ότι αρκετοί οδηγοί βρίσκονται ακόμη στη... μεταγραφική περίοδο ανάμεσα στη βενζίνη και την ηλεκτροκίνηση. Γι' αυτούς δημιούργησε την CLA 200 Hybrid. Ένα αυτοκίνητο που κρατά όλα όσα περιμένει κανείς από μια σύγχρονη Mercedes, χωρίς να ζητά από τον οδηγό να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη όσα ήξερε μέχρι σήμερα.

Το πρώτο σφύριγμα αρκεί για να καταλάβεις ότι η CLA ωρίμασε.

Οι αναλογίες της παραμένουν γνώριμες, όμως το αυτοκίνητο δείχνει πιο γεμάτο, πιο χαμηλό οπτικά και αισθητά πιο ακριβό. Οι πόρτες χωρίς πλαίσιο εξακολουθούν να είναι το σήμα κατατεθέν της, οι έντονες γραμμές στο καπό και οι φουσκωμένοι ώμοι χαρίζουν δυναμισμό, ενώ οι χωνευτές χειρολαβές κάνουν κάτι περισσότερο από το να εντυπωσιάζουν. Συμβάλλουν στην αεροδυναμική, μια λέξη που ακούγεται όλο και συχνότερα όταν μιλάμε για τη νέα γενιά Mercedes.

Η υβριδική έκδοση ξεχωρίζει από τη μάσκα, η οποία παραμένει ανοιχτή για τις ανάγκες ψύξης του κινητήρα, διατηρώντας παράλληλα το χαρακτηριστικό μοτίβο με τα δεκάδες μικρά αστέρια. Η φωτεινή λωρίδα που ενώνει τα εμπρός φωτιστικά σώματα και η αντίστοιχη πίσω ολοκληρώνουν μια εικόνα που δείχνει σύγχρονη χωρίς να γίνεται επιτηδευμένη.

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος της νέας CLA. Δεν προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι premium. Το δείχνει.

Το ίδιο συναίσθημα συνεχίζεται μόλις ανοίξεις την πόρτα.

Η Mercedes άφησε πίσω της την εποχή όπου το μικρότερο sedan της εταιρείας έπρεπε να κάνει εκπτώσεις για να κρατήσει χαμηλότερη τιμή. Η καμπίνα της νέας CLA θα μπορούσε να βρίσκεται σε μοντέλο μεγαλύτερης κατηγορίας.

Το MBUX Superscreen κλέβει αμέσως την παράσταση. Μπροστά στον οδηγό βρίσκεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,25 ιντσών, στο κέντρο η οθόνη αφής των 14 ιντσών και, προαιρετικά, ακόμη μία 14άρα οθόνη για τον συνοδηγό. Δεν πρόκειται βεβαίως για επίδειξη τεχνολογίας. Το σύστημα λειτουργεί γρήγορα, έχει εξαιρετική ευκρίνεια και μετατρέπει το εσωτερικό σε έναν πραγματικά ψηφιακό χώρο, χωρίς να κουράζει τον οδηγό.

Οι μαλακές επιφάνειες, οι ποιοτικές επενδύσεις στις πόρτες και το βουρτσισμένο αλουμίνιο στην κεντρική κονσόλα ανεβάζουν αισθητά την αίσθηση ποιότητας. Η συναρμογή δείχνει στιβαρή, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργεί διαφορετική εικόνα ανάλογα με τη διάθεση του οδηγού και συνολικά η CLA δείχνει να έχει απομακρυνθεί οριστικά από την εποχή που αποτελούσε την «προσιτή Mercedes».

Με αυτό τον τρόπο λειτουργεί και ο Μουσιάλα μέσα στο παιχνίδι της Γερμανίας. Δεν τραβά την προσοχή επειδή κάνει τα πάντα μόνος του, τραβά την προσοχή επειδή κάνει καλύτερους όσους βρίσκονται γύρω του. Η νέα CLA πετυχαίνει κάτι αντίστοιχο. Δεν σε εντυπωσιάζει με ένα μόνο στοιχείο. Το περιβάλλον που δημιουργεί είναι αυτό που κάνει τη διαφορά.

Τα νέα σπορ καθίσματα προσφέρουν σωστή πλευρική στήριξη χωρίς να κουράζουν, ενώ η προαιρετική πανοραμική οροφή γεμίζει με φως την καμπίνα και κάνει το εσωτερικό να δείχνει ακόμη πιο ευρύχωρο. Η κεντρική κονσόλα δύο επιπέδων είναι πρακτική, διαθέτει θέση ασύρματης φόρτισης για το κινητό και αποδεικνύει ότι η εργονομία δεν θυσιάστηκε στον βωμό της σχεδίασης.

Υπήρξε μόνο μία στιγμή που περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Αναζητήσαμε ασυναίσθητα paddles πίσω από το τιμόνι για τις χειροκίνητες αλλαγές σχέσεων. Η Mercedes επέλεξε να τις μεταφέρει στον επιλογέα μετάδοσης που βρίσκεται στην κολόνα του τιμονιού. Δεν επηρεάζει την καθημερινότητα, όμως σε ένα αυτοκίνητο που σε προκαλεί να οδηγήσεις λίγο πιο γρήγορα, τα paddles θα έδεναν καλύτερα με τον συνολικό χαρακτήρα του.

Οι αυξημένες διαστάσεις κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Με μήκος 4.723 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.790 χιλιοστά, η νέα CLA προσφέρει περισσότερους χώρους από τον προκάτοχό της. Δύο ενήλικες θα ταξιδέψουν χωρίς ιδιαίτερες παραχωρήσεις στο πίσω κάθισμα, αν και η κουπέ γραμμή της οροφής περιορίζει τον χώρο για τα κεφάλια των πιο ψηλών επιβατών. Ο χώρος αποσκευών των 405 λίτρων αποδεικνύεται επαρκής για τις ανάγκες μιας οικογένειας.

Η μεγαλύτερη διαφορά της νέας CLA φαίνεται μόλις αφήσεις το φρένο και αρχίσεις να κινείσαι.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας νέος τετρακύλινδρος turbo κινητήρας 1.500 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 163 ίππους και συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 30 ίππων και 200 Nm, ενσωματωμένο στο νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 184 ίππους και τα 330 Nm ροπής, όμως το πραγματικό νέο είναι ο τρόπος που η Mercedes αξιοποιεί το υβριδικό της σύστημα.

Η μπαταρία των 1,3 kWh είναι μεγαλύτερη από εκείνες που συναντάμε συνήθως σε ένα ήπια υβριδικό σύνολο και αυτό δίνει στον ηλεκτροκινητήρα πολύ πιο ενεργό ρόλο. Δεν περιορίζεται να βοηθήσει στις εκκινήσεις ή στις επιταχύνσεις. Συμμετέχει ουσιαστικά στην κίνηση του αυτοκινήτου, χαρίζοντας στην CLA έναν χαρακτήρα που πλησιάζει περισσότερο ένα full hybrid παρά ένα συμβατικό mild hybrid.

Αυτό μεταφράζεται σε κάτι που ο οδηγός αντιλαμβάνεται από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα. Σε χαμηλά φορτία και με σταθερή ταχύτητα, η CLA μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά, με τον βενζινοκινητήρα σβηστό, ακόμη και μέχρι τα 100 χλμ./ώρα.

Οι μετρήσεις της δοκιμής επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Μέσα στην πόλη η κατανάλωση σταθεροποιήθηκε στα 5,7 λίτρα/100 χλμ., ενώ σε ταξίδι με σταθερή ταχύτητα 100 χλμ./ώρα είδαμε ακόμη και 4,5 λίτρα/100 χλμ.. Η συνολική μέση κατανάλωση της δοκιμής διαμορφώθηκε στα 6,1 λίτρα/100 χλμ., μια επίδοση που δύσκολα περιμένεις από ένα premium sedan 184 ίππων.

Και κάπου εδώ η κουβέντα επιστρέφει στον Μουσιάλα. Δεν είναι θέμα γκολ, ούτε ασίστ, αλλά θέμα οικονομίας κινήσεων.

Παρακολουθώντας τον στο Μουντιάλ (θα τον δούμε και απόψε κόντρα στην Παραγουάη), διαπιστώνεις ότι σπάνια κάνει περιττές ενέργειες. Δεν ακουμπά την μπάλα δέκα φορές όταν αρκούν δύο και περιμένει τη στιγμή που θα ανοίξει ο χώρος και τότε αλλάζει τον ρυθμό της φάσης.

Αυτό κάνει και η CLA. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία της εκεί που πραγματικά χρειάζεται, αφήνοντας τον οδηγό να απολαμβάνει μια εμπειρία που μοιάζει απολύτως φυσική.

Το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων αξίζει ξεχωριστή αναφορά. Οι αλλαγές γίνονται γρήγορα, ομαλά και χωρίς νευρικότητα, είτε κινείσαι χαλαρά στην πόλη είτε ζητήσεις περισσότερα στον επαρχιακό δρόμο. Η συνεργασία κινητήρα και κιβωτίου είναι από τα στοιχεία που κάνουν την CLA να δείχνει πιο ολοκληρωμένη από ποτέ.

Οι 184 ίπποι επιτρέπουν στο γερμανικό sedan να ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 228 χλμ./ώρα. Είναι επιδόσεις που καλύπτουν άνετα κάθε καθημερινή ανάγκη, όμως το ζητούμενο εδώ δεν ήταν ποτέ η απόλυτη δύναμη.

Η Mercedes αναζήτησε την ισορροπία. Και τη βρήκε.

Το πλαίσιο αποπνέει στιβαρότητα, η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες του δρόμου και η ποιότητα κύλισης θυμίζει μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας. Στην πόλη η CLA μεταφέρει τους επιβάτες της με χαρακτηριστική άνεση, ενώ στο ταξίδι δείχνει το πιο δυνατό της χαρτί. Η ηχομόνωση είναι εξαιρετική, οι αεροδυναμικοί θόρυβοι περιορισμένοι και τα πολλά χιλιόμετρα περνούν χωρίς να κουράζουν.

Κι όταν ο δρόμος αρχίσει να στρίβει, η εικόνα δεν αλλάζει.

Το τιμόνι έχει την απαιτούμενη ακρίβεια, το εμπρός μέρος ακολουθεί πιστά τις εντολές του οδηγού και η ανάρτηση κρατά το αμάξωμα υπό έλεγχο, χωρίς να θυσιάζει την άνεση. Η CLA παραμένει πιστή στον premium χαρακτήρα της, αποδεικνύοντας ότι η οδηγική απόλαυση δεν χρειάζεται απαραίτητα σκληρές αναρτήσεις και συνεχείς παραχωρήσεις στην καθημερινότητα.

Εκεί βρίσκεται και η μεγαλύτερη αλλαγή αυτής της γενιάς. Η προηγούμενη CLA κέρδιζε κυρίως με την εμφάνιση. Η σημερινή κερδίζει με το σύνολο.

Δείχνει πιο ποιοτική, πιο ολοκληρωμένη, πιο ώριμη και τεχνολογικά βρίσκεται αρκετά μπροστά από εκεί που βρισκόταν μέχρι χθες η Mercedes στην compact κατηγορία.

Ακριβώς όπως η Γερμανία... επενδύει στον Μουσιάλα βλέποντας σε εκείνον έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να καθορίσει το μέλλον της, έτσι και η μάρκα από τη Στουτγκάρδη επενδύει στη νέα CLA ως το μοντέλο που θα καθορίσει την επόμενη γενιά των αυτοκινήτων της.

Και αν το ποδόσφαιρο επιβραβεύει τις ομάδες που ξέρουν να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την ταυτότητά τους, τότε η νέα CLA 200 Hybrid μοιάζει να ακολουθεί ακριβώς την ίδια φιλοσοφία.

Δεν αλλάζει το DNA της Mercedes. Το εξελίσσει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Mercedes-Benz CLA 200 Hybrid Κινητήρας 1.499 κ.εκ., 4κύλινδρος Turbo Ισχύς θερμικού κινητήρα 163 ίπποι στις 5.500 σ.α.λ. Ροπή θερμικού κινητήρα 250 Nm (1.750 έως 4.000 σ.α.λ.) Ηλεκτροκινητήρας 30 ίπποι, 200 Nm Συνδυαστική ισχύς 184 ίπποι Συνδυαστική ροπή 330 Nm Μπαταρία Ιόντων λιθίου 1,3 kWh Κιβώτιο Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 8 σχέσεων Μετάδοση Στους εμπρός τροχούς Ανάρτηση MacPherson εμπρός / Πολλαπλών συνδέσμων πίσω 0-100 χλμ./ώρα 8,0 δλ. Τελική ταχύτητα 228 χλμ./ώρα Μέση κατανάλωση δοκιμής 6,1 λτ./100 χλμ. Εκπομπές CO₂ (WLTP) 111 γρ./χλμ. Διαστάσεις (Μ/Π/Υ) 4.723 / 1.855 / 1.450 χλστ. Μεταξόνιο 2.790 χλστ. Χώρος αποσκευών 405 λίτρα Βάρος 1.770 κιλά Τιμή Από 54.900 ευρώ

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