Παγκόσμιο: Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τα σημερινά νοκ άουτ παιχνίδια

Βραζιλία-Ιαπωνία, Γερμανία-Παραγουάη και Ολλανδία-Μαρόκο με πολλές ενισχυμένες αποδόσεις.

Η φάση των «32» συνεχίζεται σήμερα στο Παγκόσμιο. Στις 20:00 παίζουν η Βραζιλία με την Ιαπωνία, στις 23:30 η Γερμανία με την Παραγουάη και στις 04:00 το πρωί της Τετάρτης η Ολλανδία με το Μαρόκο.

Όλα τα παιχνίδια είναι νοκ άουτ και σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκειά τους, ακολουθεί παράταση και σε νέα ισοπαλία η πρόκριση κρίνεται στα πέναλτι.

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Πολλές στοιχηματικές επιλογές, ενισχυμένα bet builder ready* και ενισχυμένες αποδόσεις προσφέρονται καθημερινά από το Pamestoixima.gr για τα ματς της κορυφαίας διοργάνωσης.

Δείτε επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις:

Βραζιλία-Ιαπωνία (Δευτέρα, 20:00)

Η Βραζιλία να κερδίσει & η Βραζιλία Over 5.5 κόρνερ

Να σκοράρει ο Ματέους Κούνια

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

Γερμανία-Παραγουάη (Δευτέρα, 23:30)

Over 0.5 Γερμανία γκολ & Over 6.5 Γερμανία κόρνερ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 7.5 κόρνερ

Να σκοράρει ο Φλόριαν Βιρτζ

Ολλανδία-Μαρόκο (Τρίτη, 04:00)

Over 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 5.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

Over 2.5 γκολ & Under 9.5 κόρνερ

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

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