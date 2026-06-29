Κι επίσημα στον πάγκο της Μπάγερν ο Γκαβέλ

Νέα σελίδα στους Βαυαρούς, που επισημοποίησαν την επιστροφή του Γκαβέλ στην Μπάγερν για τα επόμενα 3 χρόνια, με τον Γερμανό τεχνικό να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας.
Ο Γκαβέλ αποχώρησε από την Μπάμπεργκ και επέστρεψε ξανά στην Μπάγερν, αυτή τη φορά ως head coach, αφού στο παρελθόν είχε θητεύσει ως παίκτης στη γερμανική ομάδα.
𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐀𝐍𝐓𝐎𝐍 👋— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) June 29, 2026
Anton Gavel kehrt als Trainer zum FC Bayern Basketball zurück: https://t.co/0iAazWDZru@freelanceDE wünscht viel Erfolg im neuen Job.
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Anton Gavel returns to FC Bayern Basketball as Head Coach: https://t.co/BXUUwGE49i
𝐅𝐂𝐁𝐁 | 𝐀 𝐍𝐄𝐖… pic.twitter.com/ggOVFf4Sy1