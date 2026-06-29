Κι επίσημα στον πάγκο της Μπάγερν ο Γκαβέλ

Η Μπάγερν ανακοίνωσε κι επίσημα πως ο Αντόν Γκαβέλ αναλαμβάνει τα ηνία της γερμανικής ομάδας.

Νέα σελίδα στους Βαυαρούς, που επισημοποίησαν την επιστροφή του Γκαβέλ στην Μπάγερν για τα επόμενα 3 χρόνια, με τον Γερμανό τεχνικό να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας.

Ο Γκαβέλ αποχώρησε από την Μπάμπεργκ και επέστρεψε ξανά στην Μπάγερν, αυτή τη φορά ως head coach, αφού στο παρελθόν είχε θητεύσει ως παίκτης στη γερμανική ομάδα.