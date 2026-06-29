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Κι επίσημα στον πάγκο της Μπάγερν ο Γκαβέλ

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
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Η Μπάγερν ανακοίνωσε κι επίσημα πως ο Αντόν Γκαβέλ αναλαμβάνει τα ηνία της γερμανικής ομάδας.

Νέα σελίδα στους Βαυαρούς, που επισημοποίησαν την επιστροφή του Γκαβέλ στην Μπάγερν για τα επόμενα 3 χρόνια, με τον Γερμανό τεχνικό να αναλαμβάνει τα ηνία της ομάδας.

Ο Γκαβέλ αποχώρησε από την Μπάμπεργκ και επέστρεψε ξανά στην Μπάγερν, αυτή τη φορά ως head coach, αφού στο παρελθόν είχε θητεύσει ως παίκτης στη γερμανική ομάδα.

Κι επίσημα στον πάγκο της Μπάγερν ο Γκαβέλ