«Πάτησε» Ντίσελντορφ ο ΠΑΟΚ - Καθ' οδόν για το Ζαλτμπόμελ

Στη Γερμανία και το Ντίσελντορφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που αναχωρεί για το Ζαλτμπόμελ οδικώς - Αποστολή στην Ολλανδία

Μετά από μία δίωρη περίπου πτήση, η αποστολή του Δικεφάλου προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ, στην πρώτη στάση του σημερινού της ταξιδιού. Ακολουθεί μία διαδρομή 1,5 ώρας οδικώς με τελικό προορισμό το Ζαλτμπόμελ και το προπονητικό κέντρο NIVO-Sparta.

Εκεί, θα παραμείνει για 14 μέρες και συγκεκριμένα μέχρι τις 12 Ιουλίου, όταν και θα ολοκληρωθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της φετινής σεζόν για τους Θεσσαλονικείς.

Το απόγευμα μάλιστα, στις 18:00 τοπική ώρα και 19:00 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί η πρώτη προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους, ενώ όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, γνωστό έγινε το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας της προετοιμασίας του Δικεφάλου.