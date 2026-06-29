Εξαιρετική επένδυση με Γυμνόπουλο η ΑΕΚ (vid)

Μία ακόμη πολύ καλή κίνηση έκανε η «Ενωση», παίρνοντας τον 18χρονο γκαρντ από τον ΚΑΟΧ.

Η ΑΕΚ άργησε να μπει στο μεταγραφικό παζάρι, αλλά πλέον έχει πάρει φόρα. Και ειδικά στις μικρές ηλικίες. Η αρχή έγινε με τον Βασίλη Χαρτώνα της ΔΕΚΑ, με τον οποίο υπάρχει ήδη συμφωνία. Και η συνέχεια δίνεται με τον επίσης 18χρονο Σταύρο Γυμνόπουλο του ΚΑΟΧ, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ της regular season στο Rising Stars με 339 πόντους συνολικά και κατά μέσο όρο 30,8 πόντων ανά αγώνα.

Υπήρχε η προοπτική της Αμερικής, αλλά η πλευρά του παίκτη αποφάσισε ότι η επιλογή της ΑΕΚ είναι η καλύτερη αυτή τη στιγμή.

Ο Σταύρος Γυμνόπουλος έχει ύψος 1.92 και ο πατέρας του, Φοίβος Γυμνόπουλος, είναι εδώ και χρόνια προπονητής, ενώ έπαιξε μπάσκετ σε πολλές ομάδες από το επίπεδο της Α2 και κάτω.