Αφελάι: «Η καρδιά μου είναι με το Μαρόκο» (vid)

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του Ιμπραΐμ Αφελάι, ο οποίος ανέφερε πως στον αγώνα μεταξύ Μαρόκου και Ολλανδίας για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026 θα υποστηρίξει τους Αφρικανούς.

Ο πρώην παίκτης της εθνικής Ολλανδίας και του Ολυμπιακού, Ιμπραΐμ Αφελάι, βρέθηκε καλεσμένος σε μία εκπομπή της ολλανδικής τηλεόρασης, μιλώντας για την προσεχή αναμέτρηση της Ολλανδίας με το Μαρόκο για τους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ξεκαθαρίζοντας ότι η καρδιά είναι με την πλευρά των Αφρικανών.

«Σε αυτόν τον συγκεκριμένο αγώνα, η καρδιά μου είναι με το Μαρόκο, απλώς επειδή οι ρίζες μου είναι μαροκινές. Οι γονείς μου είναι από το Μαρόκο και η οικογένειά μου ζει εκεί, οπότε ποιο επιπλέον κίνητρο χρειάζομαι;».

Ο πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα δεν παρέλειψε να αναφέρει το πόσο ευγνώμον νιώθει για την εθνική Ολλανδίας, αλλά και ότι στο παρελθόν αγωνίστηκε με τους «Οράνιε» επειδή το άξιζε.

«Είμαι πολύ ευγνώμων στην Ολλανδία, αλλά αυτό οφειλόταν στην απόδοση και τις ικανότητές μου. Δεν επιλέχθηκα για την ολλανδική ομάδα επειδή είμαι καλός άνθρωπος, αλλά επειδή το άξιζα».

Πολλές οι… αντιδράσεις

Η τοποθέτηση του Αφελάι για τον αγώνα αυτό έφερε τις έντονες αντιδράσεις των φιλάθλων της Ολλανδίας στα social media με τα αιχμηρά σχόλια να είναι… πολλά.

Affelay: “hoewel ik ben opgegroeid in Nederland support ik Marokko.”



Zoals Affelay zijn er vele migranten: ze voelen zich verbonden met hun land van herkomst - want hun roots liggen daar.



Maar als je dit benoemt word je weggezet als racist. pic.twitter.com/kjQlOl6Heb — Raisa Blommestijn (@rblommestijn) June 29, 2026

«Νομίζω ότι ο Αφελάι είναι ένας εξαιρετικός τύπος. Αλλά εδώ βλέπετε την απόδειξη ότι πολλοί άνθρωποι που γεννήθηκαν εδώ δεν αισθάνονται Ολλανδοί. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, αλλά σταματήστε να το απορρίπτετε ως ακροδεξιό κάθε φορά που κάποιος το επισημαίνει!».

«Ούτε καν ο αθλητισμός δεν οδηγεί σε μεγαλύτερη ενσωμάτωση. Ακόμα και ο Αφελάι, που οφείλει τα ΠΑΝΤΑ στην Ολλανδία, εξακολουθεί, όταν έρχεται η ώρα, να είναι ένας Μαροκινός από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί; Επειδή οι ρίζες του βρίσκονται εκεί».

«Γεννημένος στην Ουτρέχτη, έπαιξε 53 διεθνείς αγώνες για τους Ορανιέ και βγάζει καλά χρήματα ως αναλυτής ποδοσφαίρου στην Ολλανδία. Ωστόσο, ο Αφελάι ελπίζει ότι το Μαρόκο θα νικήσει την Ολλανδία. Και ο Ron Jans πιστεύει ότι αυτό είναι λογικό, επειδή «στην πραγματικότητα» ο Αφελάι είναι από το Μαρόκο. Ναι, με αυτόν τον ρυθμό δεν θα καταφέρει ποτέ να πετύχει τίποτα».

«Ο Αφελάι λέει έτσι χαλαρά ζωντανά στην Ολλανδική τηλεόραση ότι αύριο θα υποστηρίξει το Μαρόκο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ολλανδία. Έπαιξε για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έπαιξε για την PSV, αρχηγέ... Τι στο καλό;».

«Μην ξαναπροσκαλέσετε ποτέ τον Αφελάι. Τι ηλ@θ@ος».

«Αυτό ακριβώς εννοώ. Δεν είναι απλώς γελοίο αυτό; Δεν είμαι από τους τύπους που φωνάζουν «γυρίστε πίσω στη χώρα σας», αλλά αυτό με κάνει να αναρωτιέμαι σοβαρά τι κάνετε εδώ τότε;», ήταν ορισμένες από τις αντιδράσεις των Ολλανδών.

Geboren in Utrecht, speelde 53 interlands voor Oranje en verdient een goede boterham als voetbalanalist in Nederland. Toch hoopt Afellay dat Marokko wint van Oranje. En Ron Jans vindt dat logisch, want ‘eigenlijk’ komt Afellay uit Marokko. Ja, zo wordt het natuurlijk nooit wat. pic.twitter.com/FmVQj54mdE — Don Salieri (@raiseparadise) June 28, 2026

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