Κλειδωμένα για ώρες στο αυτοκίνητο τα δύο ανήλικα αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά - Τι συνέβη στην Κύπρο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων για τη συγκλονιστική τραγωδία που σημειώθηκε στο χωριό Ξυλοφάγου στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου της Κύπρου, όπου δύο αδέλφια, ηλικίας 8 και 10 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους.

Οι ανακριτές συλλέγουν μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, ενώ εξετάζουν και υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο παιδιά βρέθηκαν παγιδευμένα στο όχημα.

Τα δύο αγόρια, βουλγαρικής καταγωγής, είχαν φτάσει στην Κύπρο στα μέσα Μαΐου για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές με τον πατέρα τους, ο οποίος ζει και εργάζεται στο νησί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο philenews ο κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας έφυγε νωρίς το πρωί για την εργασία του, ενώ λίγο αργότερα αποχώρησε και η σύντροφός του, αφήνοντας τα παιδιά στο σπίτι. Εκτιμάται ότι στη συνέχεια τα δύο αδέλφια μπήκαν στο αυτοκίνητο, κλειδώθηκαν μέσα και δεν κατάφεραν να βγουν.

Ωστόσο, μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής δεν είχε διευκρινιστεί πώς ακριβώς εγκλωβίστηκαν στο όχημα. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι δίπλα από την πολυκατοικία όπου διέμεναν ο πατέρας και η σύντροφός του, ενώ εκτιμάται ότι τα παιδιά παρέμειναν μέσα για αρκετές ώρες. Στα σώματά τους εντοπίστηκαν εγκαύματα, στοιχείο που δείχνει ότι εκτέθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό ενός κλειστού οχήματος.

Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν το απόγευμα. Για να τα απεγκλωβίσουν χρειάστηκε να σπάσουν τα τζάμια του αυτοκινήτου, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου που έφτασε στο σημείο επιχείρησε να τους προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς, ήταν ήδη αργά.

Η είδηση του θανάτου των δύο παιδιών προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία της Ξυλοφάγου. Μέχρι αργά το βράδυ, δεκάδες κάτοικοι παρέμεναν στο σημείο της τραγωδίας, προσπαθώντας να ενημερωθούν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τόσο άδικα οι ζωές των δύο μικρών αδελφών.

Πηγή: philenews.gr