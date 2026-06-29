«Περίπατος» της εθνικής εφήβων, 33-5 τη Νότια Αφρική

Πολύ εύκολο έργο είχε -όπως αναμενόταν άλλωστε- η εθνική υδατοσφαίρισης εφήβων, στο δεύτερο παιχνίδι της για Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ18, που διεξάγεται στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας.

Το συγκρότημα του Γιώργου Χατζηδάκη συνέτριψε 33-5 την αδύναμη Νότια Αφρική, «σφράγισε» την πρωτιά στον 5ο όμιλο και πλέον μπαίνει στη διεκδικήση μίας θέσης στην οκτάδα. Η ελληνική ομάδα θα δώσει αύριο (30/6, 20:00) ένα παιχνίδι με τον Καναδά (νικητή του 6ου ομίλου) και, ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη 1η Ιουλίου τον 3ο ή τον 4ο του 2ου ομίλου, ήτοι την Ιταλία ή την Κίνα, στο ματς που δίνει το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Νότια Αφρική): 1-7, 2-10, 1-11, 1-5

Η σύνθεση της εθνικής: Μπερδές, Λεβαντής, Αγγελόπουλος 7, Λεωνιδάκης 1, Λαμπάτος 1, Χατζής 7, Μότσιας 1, Πατσιλινάκος 6, Μπιτσάκος 6, Σάρρος 2, Ζουζούνης, Δαμίγος, Δεληγιάννης 1, Μαντζουρίδης 1.

Πηγή: AΠΕ-ΜΠΕ