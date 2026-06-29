Η νέα Ducati Multistrada V2 & V2 S με επιτόκιο 2,9% και δώρο γνήσιο εξοπλισμό αξίας έως 1.500€ (pic)

Η νέα Ducati Multistrada V2 γίνεται ακόμη πιο προσιτή, χάρη στο προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης Ducati Now με επιτόκιο 2,9%, σε συνδυασμό με δώρο γνήσιο εξοπλισμό Ducati αξίας έως 1.500€, για τη μοτοσυκλέτα ή τον αναβάτη.

Η νέα Ducati Multistrada V2 & V2 S αποτελεί το ιδανικό σημείο εισόδου στον κόσμο των adventure touring μοτοσυκλετών της Ducati. Συνδυάζει την ελαφριά κατασκευή, την προηγμένη τεχνολογία και την αυθεντική οδηγική απόλαυση που χαρακτηρίζει κάθε Ducati, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης τόσο στην καθημερινότητα όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Με βάρος μόλις 199 kg (χωρίς καύσιμο), τον νέο κινητήρα Ducati V2 - τον ελαφρύτερο δικύλινδρο V2 που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία- και προηγμένα ηλεκτρονικά

συστήματα υποβοήθησης του αναβάτη, προσφέρει κορυφαία ευελιξία, άνεση και αυτοπεποίθηση σε κάθε διαδρομή, είτε μέσα στην πόλη είτε σε ταξιδιωτικές αποδράσεις.

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η απόκτησή της γίνεται ακόμη πιο ελκυστική μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπορική πρόταση που συνδυάζει σημαντικό οικονομικό όφελος με δυνατότητα εξατομίκευσης. Μέσω του προγράμματος Ducati Now, η Multistrada V2 & V2 S διατίθεται με προνομιακό επιτόκιο 2,9% και προκαταβολή από 30%, ενώ

συνοδεύεται από γνήσιο εξοπλισμό Ducati αξίας έως 1.500€, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.

Το όφελος των έως 1.500€ δίνει τη δυνατότητα σε κάθε νέο ιδιοκτήτη να διαμορφώσει τη μοτοσυκλέτα και την εμπειρία Ducati σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες, από την πρώτη κιόλας ημέρα. Μπορεί να επιλέξει γνήσια αξεσουάρ, όπως πλαϊνές βαλίτσες, top case, θερμαινόμενα γκριπ και άλλο ταξιδιωτικό εξοπλισμό, ή εξοπλισμό αναβάτη, από κράνος και μπουφάν έως γάντια, μπότες και τεχνικό ρουχισμό Ducati.

Συνδυάζοντας το πρόγραμμα Ducati Now με επιτόκιο 2,9% και το δώρο εξοπλισμού αξίας έως 1.500€, η απόκτηση της νέας Multistrada V2 & V2 S γίνεται πιο εύκολη από ποτέ, προσφέροντας στον νέο ιδιοκτήτη ακόμη περισσότερα προνόμια και τη δυνατότητα να ξεκινήσει την εμπειρία Ducati πλήρως εξοπλισμένος.

Η Multistrada V2, ακόμα πιο κοντά σου και στα μέτρα σου.

Ενδεικτικά, η Ducati Multistrada V2, με λιανική τιμή από 17.800€, μπορεί να αποκτηθεί με προκαταβολή 5.400€, μηνιαία δόση από 380€ για 48 μήνες και προνομιακό επιτόκιο 2,9%. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, συνοδεύεται και από γνήσιο εξοπλισμό Ducati αξίας έως 1.500€, προσφέροντας ακόμη περισσότερη αξία και όλους τους λόγους που χρειάζεστε για να σχεδιάσετε την επόμενη καλοκαιρινή σας εξόρμηση.

Η ειδική ενέργεια ισχύει έως και τις 31 Ιουλίου 2026, μέσω του Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Ducati.