Ολυμπιακός: Προς Ρίο Άβε ο Ντιόγκο Νασιμέντο!

Παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει από τον Ολυμπιακό ο Ντιόγκο Νασιμέντο, με την Ρίο Άβε να είναι πιθανότατα ο επόμενος σταθμός της καριέρας του.

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο δεν βρέθηκε στην πρώτη προπόνηση των Πειραιωτών στου Ρέντη ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας και αναμένεται να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Πιθανότερος προορισμός για τον νεαρός χαφ είναι η Πορτογαλία και η Ρίο Άβε, ιδιοκτησίας επίσης του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Δημοσιεύματα το προηγούμενο διάστημα έκαναν λόγο για δανεισμό του Νασιμέντου στους Πορτογάλους, αλλά αυτό θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.

Ο Ντιόγκο Νασιμέντο εντάχθηκε στον Ολυμπιακό τον Ιούλιο του 2025 και έχει συμβόλαιο που ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2029.

Δεν βρέθηκε φέτος στα βασικά πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του μακριά από τον Πειραιά, τουλάχιστον για μία σεζόν.