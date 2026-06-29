Από το PAOK Academy στην Ολλανδία - Οι «ασπρόμαυροι» πρωτοεμφανιζόμενοι

Τρία ονόματα, τρεις διαφορετικές ιστορίες: Γιώργος Κοσίδης, Έντι Ντούνγκα και Γιάννης Σαρρής κάνουν για πρώτη φορά check in με την ανδρική ομάδα του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία και το SDNA σας παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να ξέρετε...

Αποστολή στην Ολλανδία

Το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι υπό διαμόρφωση και είναι σαφές πως λείπουν βασικές πινελιές από το γκρουπ, με αρκετούς πιτσιρικάδες να επιστρατεύονται και να παίρνουν την ευκαιρία τους, ταξιδεύοντας με την ανδρική ομάδα στην Ολλανδία... Προφανώς εκτός εξίσωσης είναι δεδομένα οι ηλικιακά μικροί Μύθου και Χατσίδης, οι οποίοι από πέρσι ανήκουν στην ανδρική ομάδα με σημαντικές συμμετοχές και προσφορά. Όπως αντίστοιχα και ο Μοναστηρλής, που συνθέτει την τριπλέτα των ασπρόμαυρων κίπερ καθώς και οι Μπαταούλας, Κωττάς, Μπέρδος, Τσοπούρογλου και Μπάλντε που έχουν ήδη συστηθεί από τα προηγούμενα χρόνια.

Ξεκινώντας από τα βασικά, στην αποστολή συμμετέχουν τέσσερις τερματοφύλακες, οι Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής και Γκουγκεσασβίλι. Στο δεξί άκρο της άμυνας βρίσκονται οι Κένι, Λύρατζης και Κοσίδης, καθώς ο Σάντσες απουσιάζει λόγω της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Για το κέντρο της άμυνας επιλέχθηκαν οι Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Κωττάς και ο νεοαποκτηθείς Αρίτζ Ελουστόντο, ενώ στην αριστερή πλευρά, με τον Μπάμπα να απουσιάζει, τις διαθέσιμες επιλογές αποτελούν οι Τέιλορ, Γκόμες και Ντούνγκα.

Στη μεσαία γραμμή ο Ιταλός προπονητής θα δουλέψει με τους Μεϊτέ, Καμαρά, Ζαφείρη, Σαρρή, Θυμιάνη και Τσοπουρόγλου, ενώ στις θέσεις πίσω από τον επιθετικό βρίσκονται οι Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Μπάλντε, Μπέρδος, Χατσίδης, Σορετίρε, Πέλκας και Κωνσταντέλιας. Στην κορυφή της επίθεσης συμμετέχουν οι Τσάλοβ, Γερεμέγιεφ και Μύθου.

«Boarding pass» με «σφραγίδα» PAOK Academy για τρεις νεαρούς παίκτες του Δικεφάλου λοιπόν, οι οποίοι βρίσκονται με την αποστολή στο Ζαλτμπόμελ για πρώτη φορά. Οι Γιώργος Κοσίδης και Γιάννης Σαρρής πρωταγωνίστησαν στον ΠΑΟΚ Β, αλλά και ο Έντι Ντούνγκα που ήταν εκ των MVP της Κ19 που κατέκτησε το νταμπλ, θα «μιλούν» ολλανδικά για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Γιώργος Κοσίδης ή αλλιώς ο... Leader

Αν ρωτούσε κανείς ποιος από την ασπρόμαυρη ακαδημία έχει ηγετικά χαρακτηριστικά από... κούνια, η απάντηση σίγουρα θα ήταν ο Γιώργος Κοσίδης. Ένας στόπερ που εξελίσσεται και σε δεξί μπακ, από τη γενιά των 2007, «γεμάτος» από εμπειρίες. Από τα 6 του χρόνια φοράει την ασπρόμαυρη φανέλα, συμπλήρωσε ήδη 12ετία και συνεχίζει, με το συμβόλαιό του να έχει ισχύ και τον επόμενο χρόνο...

Πέρασε από όλες τις κατηγορίες των υποδομών, αχώριστο δίδυμο με τον Δημήτρη Μπαταούλα, κολλητοί εντός και εκτός γηπέδων. Χαρακτηριστικό είναι πως παρότι παίκτες του ΠΑΟΚ Β πλέον, δίνουν συχνά πυκνά το παρών στη Σουρωτή για τους αγώνες της Κ19, βλέποντας τους... συμπαίκτες του. Highlight της έως τώρα πορείας του στα «φυτώρια» αναμφίβολα είναι το πέναλτι που έχρισε Κυπελλούχο Κ19 τον ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό τον Μάιο του 2025 στην Κρήτη. Ένα πέναλτι στις καθυστερήσεις της παράτασης μετά από 120 και πλέον λεπτά υπό αφόρητη ζέστη και αποπνικτική σκόνη. Όμως ο Γιώργος Κοσίδης είχε... αποφασίσει να σηκώσει με τους συμπαίκτες του την κούπα.

22 συμμετοχές -πρώτες σε επαγγελματικό επίπεδο- με τον ΠΑΟΚ Β με δύο γκολ, ενώ βοήθησε και την Κ19 στους αγώνες του Youth League με 4+1 συμμετοχές. «Γεμάτη» σεζόν με 2091' συμμετοχής πριν πάρει με τη σειρά του εισιτήριο για το Ζαλτμπόμελ.

Γιάννης Σαρρής, από την Ιταλία για τον ΠΑΟΚ

Μπορεί να μετράει μόλις 6 μήνες στον Δικέφαλο, αλλά φαίνεται πως από πάντα η μοίρα τον «έντυνε» στ΄ασπρόμαυρα, καθώς όπως είχε δηλώσει στο SDNA στην πρόσφατη συνέντευξή του, είχε αγωνιστεί με την Κ11 του ΠΑΟΚ, όμως για οικογενειακούς λόγους μετακόμισε στην Αθήνα και ύστερα στην Κύπρο. Ο ΠΑΟΚ έδειξε πόσο πολύ τον πιστεύει και με κινήσεις ματ τον έφερε... πίσω λίγα χρόνια αργότερα, μέχρι το 2029.

Ομόνοια, ΑΕΚ και επόμενος σταθμός η Ιταλία μόλις στα 16, μία εμπειρία... ζωής που δεδομένα τον βοήθησε. Αγωνίζεται κυρίως στο «6», με τον ΠΑΟΚ Β να κινείται πέρσι σε σχηματισμό 4-2-3-1. 12/13 ενενηντάλεπτα, μετά την άφιξή του, κατέγραψε ο 19χρονος χαφ σε επίπεδο Super League 2. Επόμενος σταθμός η Νέα Μεσημβρία και από εκεί η Χώρα της Τουλίπας.

Έντι Ντούνγκα, από εξτρέμ σε μπακ μέσω Youth League

Ο 19χρονος φουλ μπακ «συστήθηκε» στον αγώνα του ΠΑΟΚ στο Βίγκο κόντρα στη Θέλτα, όταν βρέθηκε στην αποστολή του Δικεφάλου, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί εκείνο το διάστημα από συνεχόμενους τραυματισμούς.

Στα... δικά μας τώρα, Έντι Ντούνγκα ή αλλιώς ο mr. Left side, καθώς ξεκίνησε από εξτρέμ και κατέληξε σε μπακ, με τα επιθετικά χαρακτηριστικά να μην κρύβονται. Πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα στη Δόξα Λιθοτόπου, ένα χωριό στις Σέρρες, και στα εννέα του χρόνια ήρθε η στιγμή του ΠΑΟΚ. 29 συμμετοχές σε δεύτερη ομάδα και Κ19, μία αποστολή με την πρώτη και πάνω από 2.200 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο. Επαγγελματικό ντεμπούτο, εμπειρία Youth League -εκ των κορυφαίων με τη Λέγκια- και συμβόλαιο με ισχύ για έναν ακόμα χρόνο. Ένα όνομα που ακούγεται έντονα στα «φυτώρια» των ασπρόμαυρων και αξίζει κανείς να δει από κοντά στην προετοιμασία...