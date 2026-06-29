Ρομάνο: «Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό ο Ράστοντερ - Οριστικό και του Ντε Φράι»

Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ήδη ο Έλμιν Ράστοντερ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, καθώς όπως αναφέρει, ο 24χρονος πέρασε τα ιατρικά και θα υπογράψει σήμερα!

Όπως είχατε διαβάσει μέσα από το SDNA, ο Έλμιν Ράστοντερ βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Όπως αναφέρει ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 24χρονος στράικερ πέρασε με επιτυχία τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και θα υπογράψει με το Τριφύλλι. Παράλληλα, ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως τελειωμένη είναι και η υπόθεση του Ντε Φράι.

Θυμίζουμε πως ο Ράστοντερ αναμένεται να υπογράψει 4ετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και θα ενσωματωθεί από την Τρίτη στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.