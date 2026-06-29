Ρομάνο: «Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό ο Ράστοντερ - Οριστικό και του Ντε Φράι»

Όπως είχατε διαβάσει μέσα από το SDNA, ο Έλμιν Ράστοντερ βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.
Όπως αναφέρει ο ειδικός σε θέματα μεταγραφών, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 24χρονος στράικερ πέρασε με επιτυχία τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και θα υπογράψει με το Τριφύλλι. Παράλληλα, ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως τελειωμένη είναι και η υπόθεση του Ντε Φράι.
Θυμίζουμε πως ο Ράστοντερ αναμένεται να υπογράψει 4ετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και θα ενσωματωθεί από την Τρίτη στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.
🚨☘️ Elmin Rastoder completes medical and signs in as new Panathinaikos player today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026
Rastoder and de Vrij will play for Pana, all agreed.
He’s in Athens with agent Philipp Degen to complete the move from Thun. 🇬🇷 pic.twitter.com/GOIPQwB3cX