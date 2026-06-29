Απευθείας στην Ολλανδία και την προετοιμασία του ΠΑΟΚ ο Τάισον!

Ο Τάισον αναμένεται να ταξιδέψει στα επόμενα δύο 24ωρα στην Ολλανδία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ, στο δικό του, ασπρόμαυρο last dance.

Στα ασπρόμαυρα θα πραγματοποιήσει το last dance της καριέρας του ο Τάισον, για τον οποίο, όπως αποκάλυψε από την χτεσινή μέρα (28/6) το SDNA, η υπόθεση ανανέωσής του ήταν σε καλό δρόμο, με τον ίδιο να επιβεβαιώνει άμεσα τις πληροφορίες μέσα από ένα ποστάρισμα στα social media.

Κάπως έτσι, οι δύο πλευρές βρήκαν τις προηγούμενες ώρες και τις τελευταίες λεπτομέρειες, δίνοντας τα χέρια, με τον ίδιο να αναμένεται στην Ολλανδία απευθείας για να ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο Τάισον θα ταξιδέψει άμεσα στην χώρα της τουλίπας, με πιθανότερη ημέρα άφιξης την Τετάρτη (1/7) όπου ο Δικέφαλος δίνει και το πρώτο του καλοκαιρινό φιλικό, απέναντι στη Μπέβερεν.