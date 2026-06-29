Ο γάμος της Οικονομάκου έφερε... σενάρια για τον Φοντέκιο και την Αρμάνι στα ιταλικά media! (pic)

Ο γάμος της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα έφερε... νέα φημολογία στον ιταλικό Τύπο για το «φλερτ» της Αρμάνι Μιλάνο με τον Σιμόνε Φοντέκιο.

Ο Ιταλός NBAer δεν γνωρίζει αν θα παραμείνει στη νέα ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τους Μαϊάμι Χιτ, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι.

Εδώ και καιρό στη γειτονική χώρα έχει γραφτεί ουκ ολίγες φορές πως η Αρμάνι Μιλάνο παρακολουθεί «ζεστά» την περίπτωσή του και θα ήθελε να τον εντάξει στο δυναμικό της, αν ο ίδιος αποφάσιζε να επιστρέψει στην Ευρώπη. Ας μην ξεχνάμε πως ο Φοντέκιο ήταν παίκτης της Αρμάνι την τριετία 2026-2019.

Ο 30χρονος σμολ φόργουορντ, λοιπόν, βρέθηκε στην Πάρο για τον γάμο της Οικονομάκου με τον Τσερέλα και εκεί είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον head coach της ιταλικής ομάδας, Πέπε Ποέτα. Μάλιστα, ο Ιταλός τεχνικός ανέβασε μια κοινή τους φωτογραφία στα social media, λέγοντας πως αγαπάει τον άλλοτε συμπαίκτη του (είχαν συνυπάρξει στη Βίρτους Μπολόνια τη σεζόν 2012-2013).

Το παραπάνω σκηνικό έδωσε... τροφή στα ιταλικά media, που επανέφεραν το «φλερτ» της Αρμάνι με τον διεθνή φόργουορντ στην επιφάνεια. Έτσι, άπαντες στον ιταλικό βορρά περιμένουν τις... αμερικανικές εξελίξεις στην υπόθεση Φοντέκιο, για να δουν ποια θα είναι τα επόμενα βήματά τους.