Ηρακλής: Το προφίλ του Ρομπ Νίζετ και το γραφείο με… άρωμα Ελλάδας

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για τον 24χρονο αριστερό μπακ που κυκλοφορεί στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του «Γηραιού».

Ο Ηρακλής συνεχίζει να κινείται για την ενίσχυση του ρόστερ του και μία από τις περιπτώσεις με την οποία «συνδέεται» είναι και ο Ρομπ Νίζετ.

Ο 24χρονος Βέλγος αριστερός μπακ που έμεινε ελεύθερος από τη Νόα (Αρμενία) διαθέτει ένταση στο παιχνίδι του και παραστάσεις από διαφορετικά πρωταθλήματα.

Μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Άντερλεχτ και της Νόριτς, ενώ ακολούθησε η μετακίνησή του στη Λέτσε (Under 19) πριν δοκιμάσει τις δυνάμεις του στην Ολλανδία, την Τουρκία και πιο πρόσφατα, στην Αρμενία με τη φανέλα της Νόα.

Πρόκειται για έναν αριστεροπόδαρο μπακ με επιθετικές αρετές, που μπορεί να αγωνιστεί και ως αριστερός χαφ, χάρη στην άνεσή του με την μπάλα και την ικανότητά του να ανεβαίνει διαρκώς την πλευρά.

Οι αναφορές που τον συνοδεύουν από το εξωτερικό κάνουν λόγο για έναν σύγχρονο φουλ - μπακ, ο οποίος στηρίζεται στην ταχύτητα, στην καλή τεχνική κατάρτιση και στις μεταβάσεις από την άμυνα στην επίθεση.

Είναι ποδοσφαιριστής που του αρέσει να συμμετέχει στο δημιουργικό κομμάτι, να πατάει ψηλά στο γήπεδο και να δημιουργεί αριθμητικό πλεονέκτημα από την αριστερή πλευρά.

Από την άλλη, το στοιχείο στο οποίο καλείται να παρουσιάσει μεγαλύτερη συνέπεια είναι η ανασταλτική του λειτουργία, κάτι που μέχρι σήμερα δεν του επέτρεψε να καθιερωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μία ομάδα υψηλού επιπέδου.

Τέλος, ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της υπόθεσης βρίσκεται μακριά από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Ο Νίζετ συνεργάζεται με το μανατζερικό γραφείο «NGA Sport», το οποίο εκπροσωπεί μεταξύ άλλων και τον διεθνή Φινλανδό αριστερό μπακ του Ατρομήτου, Γέρε Ούρονεν.