Επίσημο: Τέλος από τη Βαλένθια ο Τόμπσον, ετοιμάζεται για την Αρμάνι

Ο Ντάριους Τόμπσον αποχαιρέτησε και τυπικά τη Βαλένθια και ετοιμάζει βαλίτσες για την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο 31χρονος γκαρντ, που έχει αποκτήσει ιταλικό διαβατήριο, θεωρούνταν εδώ και καιρό «κλεισμένος» από την Αρμάνι Μιλάνο.

Το απόγευμα της Δευτέρας (29/6), λοιπόν, έγινε το... πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση του deal με τους πρωταθλητές Ισπανίας.

Η Βαλένθια ανακοίνωσε πως ο Τόμπσον έμεινε ελεύθερος, ύστερα από μια «γεμάτη» σεζόν. Βλέπετε, ο έμπειρος παίκτης βοήθησε την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να φτάσει μέχρι το Final Four (9 πόντοι, 1,9 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ, 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο) και την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας.