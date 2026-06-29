Επίσημο: Τέλος από τη Βαλένθια ο Τόμπσον, ετοιμάζεται για την Αρμάνι

Ο 31χρονος γκαρντ, που έχει αποκτήσει ιταλικό διαβατήριο, θεωρούνταν εδώ και καιρό «κλεισμένος» από την Αρμάνι Μιλάνο.
Το απόγευμα της Δευτέρας (29/6), λοιπόν, έγινε το... πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση του deal με τους πρωταθλητές Ισπανίας.
Η Βαλένθια ανακοίνωσε πως ο Τόμπσον έμεινε ελεύθερος, ύστερα από μια «γεμάτη» σεζόν. Βλέπετε, ο έμπειρος παίκτης βοήθησε την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να φτάσει μέχρι το Final Four (9 πόντοι, 1,9 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ, 1 κλέψιμο κατά μέσο όρο) και την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας.
Good luck, Darius! 🧡— Valencia Basket Club (@valenciabasket) June 29, 2026
Cas 👉 Darius Thompson se desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/ymu2X17HPk
Val 👉 Darius Thompson es desvincula de Valencia Baskethttps://t.co/73pbAWZDiL
Eng 👉 Valencia Basket part ways with Darius Thompsonhttps://t.co/LzlDMtRw0s pic.twitter.com/oS6DCHwURA