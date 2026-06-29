Φωτιά στη Βάρδα Ηλείας - Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβεστική και κάτοικοι

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα (29/6) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βάρδας Ηλείας, με μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αρχικά, η φωτιά ξέσπασε σε καλαμιώνες στην περιοχή της Κόμης Βάρδας και γρήγορα επεκτάθηκε σε εκτάσεις με θερμοκήπια, κινούμενη προς την περιοχή Ψάρι.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, για την αντιμετώπιση του πύρινου μετώπου έχουν κινητοποιηθεί τουλάχιστον 80 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 19 πυροσβεστικά οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωσή της σε καλλιέργειες και αγροτικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Πηγή: ethnos.gr